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Четверг, 19 января 2017, 15:08
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15:08
Синоптики предупредили о сильном снегопаде и метели в Сыктывкаре и районах

Объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозу филиала Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, в 15:00-17:00 с сохранением в течении ночи по республике ожидается южный, юго-западный ветер силой 6-11 метров в секунду и порывами до 15-20 метров в секунду. В Удорском, Княжпогостском, Сыктывдинском районах и Сыктывкаре прогнозируется сильный снег, метель.

Главное управление МЧС по Коми рекомендует:

- воздержаться от поездок по городу;

- закрыть окна в домах и квартирах;

- ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов;

- находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей;

- быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта;

- воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте;

- водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим;

- не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 010 или 101. В главном управлении МЧС по Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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ПогодаклиматШтормовое предупреждение
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Комментарии

Гость
19.01.2017 - 15:40
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прогноз там а метель и ветер в ижемском районе уже и без предупреждения!!!!

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ClintonDROWN:
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19.01.2017 - 16:50
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Гость:
прогноз там а метель и ветер в ижемском районе уже и без предупреждения!!!!
19.01.2017 - 15:40
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печаль-река:
такое будет происходить все чаще так как дома и инфраструктура стареют
19.01.2017 - 14:34
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ЛЕНЬ:
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