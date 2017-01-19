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15:08 Синоптики предупредили о сильном снегопаде и метели в Сыктывкаре и районах
Объявлено штормовое предупреждение.
По прогнозу филиала Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, в 15:00-17:00 с сохранением в течении ночи по республике ожидается южный, юго-западный ветер силой 6-11 метров в секунду и порывами до 15-20 метров в секунду. В Удорском, Княжпогостском, Сыктывдинском районах и Сыктывкаре прогнозируется сильный снег, метель.
Главное управление МЧС по Коми рекомендует:
- воздержаться от поездок по городу;
- закрыть окна в домах и квартирах;
- ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов;
- находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей;
- быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта;
- воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте;
- водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим;
- не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 010 или 101. В главном управлении МЧС по Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.
Фото с сайта pixabay.com
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Комментарии
прогноз там а метель и ветер в ижемском районе уже и без предупреждения!!!!
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