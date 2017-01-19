Жители Коми готовы покупать лекарства по рецепту, но их пугает поход в поликлинику

В общественной приемной главы Коми 19 января состоялась прямая линия, посвященная новому порядку отпуска лекарств из аптечной сети. Напомним, с 1 января этого года все антибиотики, нейролептики, психотропные, гормональные вещества и лекарства в ампулах можно купить только по рецепту.

Как сообщила руководитель территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Коми Марина Абрамова, это связано с изменениями в федеральный закон «О защите прав потребителей». Теперь любой гражданин или юрлицо может пожаловаться, что ему в аптеке свободно продали рецептурный препарат, после чего органы проведут контрольную закупку, чтобы подтвердить нарушение, за которым последует наказание.

Вообще, по ее словам, правила продажи лекарств по рецепту и без него существуют давно и в этом плане ничего не меняется. В идеале любые лекарства из перечисленного перечня граждане должны покупать и принимать строго по назначению врача. «Во всем мире очень жестко поставлен отпуск лекарств, у нас же в стране антибиотики покупают на любой чих», – пояснила она.

Главный вопрос, который интересовал позвонивших на прямую линию, – это перечень препаратов, которые теперь нельзя купить без соответствующего бланка. Как пояснила М.Абрамова, точного списка нет, и медики, и аптекари будут руководствоваться только инструкцией к лекарству. «Если в аптечной сети вам отказывают продать препарат, вы вправе перепроверить информацию, например, в интернете, где можно найти инструкцию», – посоветовала она.

Как пояснила начальник централизованной аптечной сети «Государственные аптеки Республики Коми» Елена Скоробогатова, в описании к каждому лекарству есть строка «Правила отпуска из аптек» и далее указывается: «по рецепту или без», поэтому здесь путаницы возникнуть не должно.

Другое дело, что в будущем производители препаратов могут сами изменить информацию в инструкциях, что уменьшит список рецептурных лекарств, заметила М.Абрамова.

Однако, как стало ясно во время прямой линии, список препаратов не самая большая проблема, которая заботит жителей городов и районов. Практически каждый позвонивший на совет идти за рецептом к врачу возмущался, что не имеет такой возможности: долго ждать номерок, огромные очереди, не хватает терапевтов и узких специалистов. В качестве аргумента приводили и то, что люди уже годами и десятилетиями принимают определенные лекарственные средства, а теперь им зачем-то нужно идти в поликлинику.

По словам главврача сыктывкарской поликлиники, №3 Надежды Боянковой, к терапевту пациента обязаны принять в течение 24 часов с момента обращения. Для этого есть дежурные врачи, вечерние приемы. Если у человека хроническое заболевание и о назначении соответствующих препаратов есть запись, вполне реально получить рецепт без необходимости идти на прием к узкому специалисту.

В экстренных случаях вызывают скорую помощь, после приезда которой больного должен посетить участковый врач, он уже и займется выпиской рецепта, если понадобится.

Что касается рецепта на контрацептивы, здесь придется сходить к гинекологу. «Рецепт могут выписать на квартал или на год, указав периодичность его отпуска, поэтому часто обращаться в поликлинику не придется, – разъяснила Н.Боянкова. – Лица с сердечными заболеваниями или другими хроническими болезнями, которым некоторые лекарства прописаны пожизненно, должны регулярно наблюдаться у специалистов, поэтому для них получить рецепт не должно составить проблемы. Антибиотики же нельзя употреблять бесконтрольно, их назначают только по показаниям, поэтому убедить врача выписать вам рецепт, чтобы пополнить аптечку, тоже вряд ли удастся». Это же правило будет касаться и лекарств для животных: если питомцу понадобятся антибиотики, купить его можно будет только по рецепту от ветеринара.

По информации Н.Боянковой, на рецепте формы №107 указываются данные о пациенте (фамилия, инициалы и адрес проживания), фамилия врача, ставят две печати – врача и лечебного учреждения. На бланке может быть перечислено до трех наименований препаратов с указанием периодичности их продажи: месяц, квартал или год. Принимать рецепты обязаны в любой аптеке любого населенного пункта, документы при этом предъявлять не нужно, то есть совершить покупку может любой гражданин. Как добавила М.Абрамова, сотрудникам аптек рекомендовано входить в положение населения: к примеру, не отказывать, если увидят в названии препарата орфографическую ошибку.

Фото Антонины Лапуньковой