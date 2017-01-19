Сыктывкарец пропал на поминках

Информацию о бесследном исчезновении жителя города 13 декабря прошлого года рассказали на пресс-конференции в полиции Сыктывкара 19 января. По данным правоохранителей, мужчина в возрасте около 50 лет находился в компании друзей на поминках. В какой-то момент горожанин вышел на улицу Чернова и позвонил сестре. Судя по телефонному разговору, он был чем-то недоволен. После этого мужчина отключил телефон. Больше его не видели.

По факту случившегося проводится проверка. Рассматриваются все версии.

По данным родственников, пропавшим считается 53-летний Николай Хаймусов. В день исчезновения он пошел на работу, после этого поехал на кладбище на похороны близкого человека. Вечером мужчина вышел из кафе после телефонного звонка от жены. Он сказал ей, что идет домой. Позже еще трижды созванивался с супругой и на четвертый раз случайно набрал номер сестры. Из этого разговора она поняла, что до этого они с женой поссорились. После этого в течении 10 минут сестра дважды набирала мужчину, но он по-прежнему считал, что разговаривает с супругой. Затем было еще два звонка от жены и один от незнакомого мужчины. После Н.Хаймусов никому не звонил, и ему не звонили.

В 2016 году в Сыктывкаре искали 191 человека, 86 из них найдены живыми, 85 остаются в розыске. По факту обнаружения одного из пропавших погибшим возбуждено уголовное дело.

Фото Владилена Олофинского