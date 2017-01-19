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Сыктывкарец пропал на поминках
Он выпивал с друзьями и домой не вернулся.
Информацию о бесследном исчезновении жителя города 13 декабря прошлого года рассказали на пресс-конференции в полиции Сыктывкара 19 января. По данным правоохранителей, мужчина в возрасте около 50 лет находился в компании друзей на поминках. В какой-то момент горожанин вышел на улицу Чернова и позвонил сестре. Судя по телефонному разговору, он был чем-то недоволен. После этого мужчина отключил телефон. Больше его не видели.
По факту случившегося проводится проверка. Рассматриваются все версии.
По данным родственников, пропавшим считается 53-летний Николай Хаймусов. В день исчезновения он пошел на работу, после этого поехал на кладбище на похороны близкого человека. Вечером мужчина вышел из кафе после телефонного звонка от жены. Он сказал ей, что идет домой. Позже еще трижды созванивался с супругой и на четвертый раз случайно набрал номер сестры. Из этого разговора она поняла, что до этого они с женой поссорились. После этого в течении 10 минут сестра дважды набирала мужчину, но он по-прежнему считал, что разговаривает с супругой. Затем было еще два звонка от жены и один от незнакомого мужчины. После Н.Хаймусов никому не звонил, и ему не звонили.
В 2016 году в Сыктывкаре искали 191 человека, 86 из них найдены живыми, 85 остаются в розыске. По факту обнаружения одного из пропавших погибшим возбуждено уголовное дело.
Фото Владилена Олофинского
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Комментарии
На поминках поминают, а не напиваются....
Добрый день!
Хотелось бы поправить написанную информацию, т.к. она не точна!
Пропавший мужчина - это мой родной дядя. Его зовут Хаймусов Николай Михайлович, 53 года.
В день пропажи 13 декабря Николай с утра пошел на работу, и после этого поехал на кладбище на похороны нашего родственника - пожилого человека. Никаких "друзей", с которыми Николай впоследствии "изрядно" напился не было! Да, выпил, но был на ногах и в адекватном состоянии!
Около 17 часов Николай вышел из кафе после телефонного звонка от своей жены. Сказал ей, что идет домой. По словам сотрудника кафе - он направился в сторону Центральной гостиницы, и скорее всего сел в автобус на остановке возле Театра оперы и балета.
Примерно через 50 минут он снова трижды созванивался с женой, но на четвертый раз случайно набрал номер своей сестры (имена жены и сестры одинаковые). С сестрой Николай не ссорился, и даже не понял, что разговаривает не с женой. Из данного разговора сестра поняла, что до этого они с женой ругались. Где именно он в этот момент находился - мы так и не смогли выяснить. Но телефонная вышка словила сигнал по адресу "Дырнос, 106".
После этого в течении 10 минут сестра дважды набирала Николая, но он по-прежнему считал, что разговаривает с женой.
Затем было еще 2 звонка от жены и 1 звонок от незнакомого мужчины. После этого ни Николай никому не звонил, ни ему не звонили.
Большая просьба, если кто-то что-то видел, запомнил - написать мне в личные сообщения https://vk.com/nechayushka, либо сообщить в полицию.
Заранее спасибо за помощь!
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