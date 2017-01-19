Селфи помогло полиции найти водителя-нарушителя в Усть-Куломе

По информации пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, вечером 12 января в полицию поступило сообщение о том, что в центре села Усть-Кулом неизвестный водитель катается на автомобиле «Лада Калина», нарушает ПДД и подвергает опасности других участников движения. Вечером того же дня в социальной сети появилась фотография двух молодых людей, которые сделали селфи на центральном перекрестке села на фоне автомобиля. Исследуя видеозаписи с камер наружного наблюдения, расположенные в том месте, сотрудники Госавтоинспекции установили эту машину и нарушителя. За рулем автомобиля находился 22-летний мужчина, которого ранее лишили права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года за езду в состоянии опьянения.

По результатам расследования сотрудники ГИБДД составили на водителя 17 административных материалов, по которым назначены штрафы на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Фото с сайта overclockers.ru