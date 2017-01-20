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Пятница, 20 января 2017, 08:55
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08:55
Сыктывкарцев стали чаще шантажировать публикацией откровенных фотографий

Интерес к личной жизни горожан проявляют мошенники из других регионов.

Как сообщил на пресс-конференции 19 января начальник полиции Сыктывкара Александр Спиридонов, за 2016 год в городе зарегистрировано около тысячи мошенничеств, в основном совершенных при помощи интернета и телефонной связи. Полицейские раскрыли 165 подобных преступлений. Увеличилось количество вымогательств, когда лицу угрожают распространить его интимнные фотографии, которые оказались в Cети. Сложность в расследовании таких дел заключается в том, что правоохранителям приходится ездить в другие регионы. Как правило, причастные к совершению подобных преступлений находятся за пределами республики.

Как отмечают в полиции, способ мошенничества  во многих случаях один и тот же. Поначалу правонарушители знакомятся с потенциальной жертвой в социальных сетях, причем, как правило, под чужим именем. Налаживают контакт, ведут переписку, а потом предлагают обменяться фотографиями. Их целью является получить от жертвы деликатные или интимные фото. При этом во время переписки они активно изучают аккаунт потерпевшего, выясняя, с кем он или она общается. Заполучив компрометирующую информацию, мошенники начинают вымогать деньги, угрожая распространить ее в интернете.

Также откровенные снимки попадают в руки преступников путем взлома аккаунта жертвы. Такие обстоятельства имел один из последних случаев в Сыктывкаре. В полицию 7 января обратилась 18-летняя горожанка и сообщила, что неизвестный вымогает у нее четыре тысячи рублей. Выяснилось, что девушка отправляла фотографии интимного характера бойфренду. Позже его страницу взломали, снимки попали в руки третьих лиц. За их нераспространение потребовали деньги. По факту вымогательства возбудили уголовное дело.

Правоохранители рекомендуют сыктывкарцам быть бдительными,  воздержаться от сомнительных знакомств в социальных сетях и не выкладывать откровенные фотографии и видео в интернете. Как правило, шантаж после оплаты не заканчивается. Даже если потерпевший выполнит требование вымогателя, нет гарантии, что он на этом остановится.

Фото с сайта wallgen.ru

Владилен Олофинский
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КомиСыктывкар
Криминал
Образ жизни
МошенничествосоцсетиИнтернет
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Последние комментарии

WilliamExpix:
http://blutube.ru/
20.01.2017 - 09:01
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местный:
какие 10-20 минут? О чем вы? \вначале еще номерка надо дождаться, в регистратуру стоять приходится минут 20-30 минимум, потом к врачу если в течение часа, то хорошо, в декабре стояли 2 часа, потом опять в регистратуру за печатью. Полдня убивать надо, отпрашиваться с работы.
20.01.2017 - 08:49
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Алексанедр:
Подыхать буду, всё равно в поликлинику не пойду.
20.01.2017 - 08:47
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Гость:
Что за бред стой 10-20 минут в регистратуру, потом к врачу стой в лучшем случае 10-30 минут, чтобы рецепт взять это же бред, если минздрав считает что надо по рецепту пусть открывают кабинеты в поликлиниках чтобы была база данных пациентов и что они принимаю какие лекарства, чтобы придя за рецепт
20.01.2017 - 08:41
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Печорец:
Ох, мля... Так и хочется тех, кто это подсчитывал в зарплаты Печоры ткнуть мордой.
20.01.2017 - 00:28
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