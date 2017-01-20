Сыктывкарцев стали чаще шантажировать публикацией откровенных фотографий

Как сообщил на пресс-конференции 19 января начальник полиции Сыктывкара Александр Спиридонов, за 2016 год в городе зарегистрировано около тысячи мошенничеств, в основном совершенных при помощи интернета и телефонной связи. Полицейские раскрыли 165 подобных преступлений. Увеличилось количество вымогательств, когда лицу угрожают распространить его интимнные фотографии, которые оказались в Cети. Сложность в расследовании таких дел заключается в том, что правоохранителям приходится ездить в другие регионы. Как правило, причастные к совершению подобных преступлений находятся за пределами республики.

Как отмечают в полиции, способ мошенничества во многих случаях один и тот же. Поначалу правонарушители знакомятся с потенциальной жертвой в социальных сетях, причем, как правило, под чужим именем. Налаживают контакт, ведут переписку, а потом предлагают обменяться фотографиями. Их целью является получить от жертвы деликатные или интимные фото. При этом во время переписки они активно изучают аккаунт потерпевшего, выясняя, с кем он или она общается. Заполучив компрометирующую информацию, мошенники начинают вымогать деньги, угрожая распространить ее в интернете.

Также откровенные снимки попадают в руки преступников путем взлома аккаунта жертвы. Такие обстоятельства имел один из последних случаев в Сыктывкаре. В полицию 7 января обратилась 18-летняя горожанка и сообщила, что неизвестный вымогает у нее четыре тысячи рублей. Выяснилось, что девушка отправляла фотографии интимного характера бойфренду. Позже его страницу взломали, снимки попали в руки третьих лиц. За их нераспространение потребовали деньги. По факту вымогательства возбудили уголовное дело.

Правоохранители рекомендуют сыктывкарцам быть бдительными, воздержаться от сомнительных знакомств в социальных сетях и не выкладывать откровенные фотографии и видео в интернете. Как правило, шантаж после оплаты не заканчивается. Даже если потерпевший выполнит требование вымогателя, нет гарантии, что он на этом остановится.

Фото с сайта wallgen.ru