Суд отправил в колонию бурята, который привез в Ухту гашишное масло внутри себя

До этого он переслал в город килограмм наркотика в контейнерах из-под детских новогодних подарков.

В апреле 2016 года стало известно о задержании в Ухте 35-летнего жителя Бурятии, который в течение нескольких месяцев налаживал канал поставки в Коми крупных партий наркотических средств. Первая партия гашиша массой два грамма была доставлена в Ухту в новогодней открытке. В феврале он переправил в Коми около килограмма наркотиков, положив их в металлические контейнеры из-под детских подарков.

В конце марта он отправился в Ухту сам, поместив контейнеры с высококонцентрированным гашишным маслом внутри себя. Однако на железнодорожном вокзале был задержан сотрудниками ухтинского наркоконтроля. Всего в нем было девять контейнеров массой около 60 граммов. Предыдущие посылки тоже не дошли до потребителей – их также изъяли сотрудники УФСКН.

В отношении арестованного возбуждено дело за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. Ранее житель Бурятии уже был неоднократно судим, в том числе за наркопреступления.

Во время суда стали известно новые подробности о деятельности жителя Бурятии А.Брикова. Оказалось, что он вместе с сообщником договорились организовать поставку наркотиков в Ухту еще в 2015 году. В качестве вознаграждения за помощь сообщник пообещал А.Брикову передать автомобиль стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Сообщник, попавший в поле зрения правоохранительных органов, сообщил о планируемой операции и активно способствовал пресечению преступления. Так удалось задержать А.Брикова с поличным. В результате удалось предотвратить реализацию гашиша массой 771 грамм, а также гашишного масла массой 56 граммов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, Ухтинский городской суд признал А.Брикова виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото пресс-службы УФСКН по Коми