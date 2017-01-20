Неопрятный вид водителей автобусов в Сыктывкаре объяснили холостяцкой жизнью

На прямой линии в общественной приемной главы Коми 20 января генеральный директор «Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1» Александр Рукавишников объяснил, почему водители автобусов не всегда выглядят за рулем опрятно.

«Когда мы закупили новые автобусы НЕФАЗ, не хотелось, чтобы за рулем находились кое-как одетые люди. Мы купили для них форму, но затем столкнулись с проблемами: форму нужно менять, нужно несколько комплектов, ее нужно стирать. При этом кто-то из водителей не женат, кто-то живет в общежитии, у кого-то нет стиральной машинки. Значит, это должно взять на себя предприятие. А это отразится на тарифе», - рассказал он.

Он пообещал, что «САТП №1» обратит внимание на требования к внешнему виду персонала, чтобы летом пассажиров перевозили люди не в «сланцах и майках».

Исполняющий обязанности руководителя управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь отметил, что несмотря на финансовые затруднения, над внешним видом сотрудников нужно работать. «Кондуктор и водитель – лицо вашего предприятия. И пассажиров не должно волновать, женат ли водитель. Он должен видеть перед собой опрятного человека, - уверен чиновник. – Полагаю, через два года, когда мы будем готовиться к новому конкурсу на автоперевозки в городе, пропишем обязательное наличие формы для сотрудников перевозчика в техзадании».

На замечание о том, что некоторые водители порой водят в не самом комфортном для пассажиров стиле (резко тормозят и трогаются), А.Рукавишников заметил, что водители – тоже люди. И то, как они водят, во многом зависит от того, какой темперамент у человека.

«Главное – соблюдение правил дорожного движения, - уверен он. – Кроме того, профессия водителя автобуса – редкая. Сейчас мы договорились с одной из автошкол города, чтобы готовить там шоферов нашей категории. Мы обучение оплачиваем, после чего в течение года вычитаем затраты из зарплаты нашего нового сотрудника».

С одним руководитель предприятия согласился: хамство персонала не зависит от тарифов и уровня оплаты труда, и бороться с этим, безусловно, нужно. Но, тем не менее, встал на защиту подчиненных: «У всех бывает плохое настроение. Конечно, его нужно оставлять дома. Но бывают случаи, когда водители не сдерживаются. Например, люди стесняются заявить громко, что им нужно выйти на одной из остановок по требованию. А когда ее проехали, уже готовы кричать. Водитель не может просто остановиться, где хочет – он должен учитывать обстановку на дороге. Из-за этого нередко возникают конфликты», - пояснил он.

Фото Игоря Соколова