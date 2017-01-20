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Пятница, 20 января 2017, 17:06
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17:06
Мультифункциональное пространство и мобильная связь: итоги 2016 года «Ростелекома» в Коми

В компании учатся предугадывать потребности клиентов.

Минувший год в Коми филиале «Ростелекома» называют успешным: в 2016-м был подключен 150-тысячный абонент широкополосного доступа в интернет, а доля охвата рынка ШПД превысила 52 процента. «Интерактивное телевидение» теперь смотрят 55 тысяч домохозяйств. Для многих это не просто набор каналов, а услуга, которую можно подстроить под себя, – смотреть то, что интересно, в нужное время, а с использованием приставки IP-TV 2.0 или услуги «Мультискрин», то и в нужном месте. С каждым годом продвинутых телезрителей становится все больше – сейчас около 70 процентов абонентов в Коми пользуются дополнительными сервисами, такими как управление просмотром. Это самый высокий показатель на Северо-Западе.

По словам директора Коми филиала «Ростелекома» Александра Хуциева, за последние время многое было сделано для того, чтобы из «той старой компании, которая была когда-то единственным оператором связи, стать серьезным рыночным игроком». Он признался, что зачастую было нелегко, так как компания обладала оставшимся еще с советских времен наследием и старыми активами. Но была поставлена задача стать цифровой компанией номер один, и с этой задачей «Ростелеком» успешно справляется. На протяжении целого ряда лет были вложены огромные инвестиции в строительство волоконно-оптических линий. На сегодня в Коми более 80 процентов домохозяйств в городах обеспечены оптикой.

Компания продолжила устранять «цифровое неравенство». В начале года точки коллективного доступа в интернет появились в трех отдаленных населенных пунктах республики. В конце года подключены еще 32 села и деревни. Линии связи в малодоступные деревни будут прокладывать и в 2017 году.

Был сделан мощный прорыв в части модернизации телекоммуникационной инфраструктуры для корпоративных клиентов. Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Коми филиала «Ростелекома» Александр Грибков рассказал, что создана основа для того, чтобы переключить треть абонентской базы, а это около 3 тысяч клиентов, на оптику. Если в прошлом году старые линии связи на новые были заменены лишь в девяти зданиях, торговых центрах и учреждениях, то в 2016 году их стало уже 169.

«Этот год характеризовался для нас своего рода трансформацией подходов к корпоративным клиентам. Сейчас наша задача не просто выяснить потребности клиентов, а понять, что он захочет завтра. Мы делаем все возможное, чтобы создать для наших партнеров мультифункциональное пространство, в котором они смогут реализовать все свои возможности», – заметил он. Новой услугой прошлого года стала виртуальная телефония, сейчас ею пользуются уже сотня клиентов. За виртуальными АТС – будущее, считают в «Ростелекоме». В минувшем году появились новые услуги и сервисы: виртуальный ЦОД и видеоконференцсвязь. Постепенно начинается внедрение облачного видеонаблюдения. «Это будет мощнейший прорыв для мест массового скопления людей – садиков, торговых центров, объектов коммерческой недвижимости, ТСЖ», – уверен А.Грибков.

По словам А.Хуциева, «Ростелеком» может предложить любые комплексные решения: «Мы – интегратор цифровых услуг: вы нам скажите, намекните, что вам надо, что хотите, а дальше мы для вас додумаем и придумаем различные технические варианты».

Но самым важным достижением 2016 года в Коми филиале называют то, что компания добавила к фиксированным услугам связи еще и мобильные услуги.

При этом у клиентов «Ростелекома» есть много преимуществ при использовании мобильной телефонии «Ростелекома». Во-первых, они получают скидки на фиксированную связь. На один лицевой счет можно оформить бесконечное количество симок (например, для всей семьи), и если сумма расходов за месяц превышает 500 рублей, то абонентская плата за стационарный телефон будет снижена вдвое.

Во-вторых, «Ростелеком» обладает самой разветвленной сетью по стране, поэтому абоненты компании получают все преимущества внутрисетевого взаимодействия, то есть пользуются всеми акциями, пакетными и другими предложениями компании, делающими связь значительно дешевле. Например, сейчас действует акция, когда звонки для абонентов «Ростелекома» с сотового телефона на фиксированный бесплатны. То есть звонок с сотового телефона из Сыктывкара на фиксированный номер «Ростелекома» во Владивосток не будет стоить ничего.

В-третьих, при подключении можно указать лицевой счет – тогда сотовый номер автоматически появится в Личном кабинете. Таким образом, в одном месте будут собраны все услуги одной компании – от интернета и связи до телевидения.

В-четвертых, линейка тарифов достаточно обширна. Есть «нулевые» предложения, то есть можно платить исключительно за объем потребляемых услуг: если поговорили в месяц две минуты, то и заплатить надо будет только за две минуты. Есть пакетные тарифы с абонентской платой (от 120 рублей в месяц), куда уже включены определенные объемы минут и интернет-трафика.

В-пятых, есть специальные тарифы для интернета. Они будут интересны тем, у кого нет никакой фиксированного доступа в Сеть, например, дачникам. Сим-карта, таким образом, станет ключом к мобильному интернету на скорости 4G. Минимальная цена предложение – 380 рублей, трафик безлимитный.

Как объясняет директор по работе с массовым сегментом Коми филиала Сергей Лобанов, мобильная связь под брендом «Ростелекома» в техническом плане ничем не отличается от услуг, оказываемых сотовыми операторами – также будет федеральный номер, также можно будет перейти с сохранением своего существующего номера.

Итогом всех преобразований стало принятие новой миссии компании, теперь она звучит так: «Дать людям качественные и удобные цифровые сервисы для комфортной жизни и эффективного бизнеса».

Фото с сайта firestock.ru

«КомиОнлайн»
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пепел:
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