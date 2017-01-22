В Прилузском районе при столкновении машин погиб пассажир

ДТП произошло вечером 22 января на 591-м километре трассы Чебоксары - Сыктывкар в Прилузском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 33-летний водитель на машине Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Ranger. В результате происшествия погиб 37-летний пассажир «Шкоды». Различные травмы получили оба водителя, два пассажира «Шкоды» и две женщины и мужчина, ехавшие в «Форде».

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото УГИБДД МВД по Коми