КомиОнлайн

Новости

Воскресенье, 22 января 2017, 20:22
  • 1999
  • 1
  • 1

В Прилузском районе при столкновении машин погиб пассажир

Еще пострадали семь человек.

ДТП произошло вечером 22 января на 591-м километре трассы Чебоксары - Сыктывкар в Прилузском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 33-летний водитель на машине Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Ranger. В результате происшествия погиб 37-летний пассажир «Шкоды». Различные травмы получили оба водителя, два пассажира «Шкоды» и две женщины и мужчина, ехавшие в «Форде».

Обстоятельства ДТП выясняются.

Информация обновляется

Фото УГИБДД МВД по Коми

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Прилузский район
Происшествия
Социум
ДТП
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

911
23.01.2017 - 10:26
+1
Поставить плюс!
1
-1
Поставить минус!

О водителе "Шкоды" известно, что в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Машину водит с 2004 года.

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Повар на круизный лайнер
Петропол (Сыктывкар)
от 48000 до 100000 RUR

от 64000 RUR

Официант на круизный лайнер
Петропол (Сыктывкар)
от 48000 до 60000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2017
 
Реклама

Последние комментарии

rheagi11:
Chit my new projecthttp://bbw.chicks.femdomgalleries.top/?post.mariam free hot black gay porn ay public free porn stepmom sluts porn fiddle porn free reality babysitter porn
23.01.2017 - 10:47
Перейти к новости
гороскоп:
Может так и будет,а может и нет.Для того и эксперимент проводят.А гадать на кофейной гуще не надо. А то в каждой строчке - будет так,будет эдак,а потом вот так..
23.01.2017 - 10:43
Перейти к новости
911:
О водителе "Шкоды" известно, что в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Машину водит с 2004 года.
23.01.2017 - 10:26
Перейти к новости
Усть-Цильма:
Позитив
23.01.2017 - 01:41
Перейти к новости
Andrey:
Ну, каких-то 100 лет и всех переселят!
22.01.2017 - 23:17
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика