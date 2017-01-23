Свет, звук, кресла для зрителей и сценическая одежда – на что дали деньги сельским домам культуры в Коми

В Сыктывдинском и Удорском районах помимо этого проведут ремонт зданий.

По федеральной госпрограмме «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы 18 муниципалитетов Коми получат поддержку в размере 17,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Министерство культуры, туризма и архивного дела республики подвело итоги конкурсного отбора заявок на субсидии из федерального бюджета, направленных на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в сельской местности и в малых городах (с числом жителей до 50 тысяч человек).

На конкурсный отбор поступили заявки 18 муниципалитетов по одному или двум направлениям, предусмотренным федеральным центром: на модернизацию материально-технической базы и на ремонтные работы зданий. Комиссия приняла решение распределить суммы следующим образом:

В Инте на покупкумузыкальной, световой аппаратуры, видеопроекционного оборудования для центра народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» выделено 1308,13 тысячи рублей.

В Ухте приобретут световое, звуковое оборудование, одежду сцены, установят зрительные кресла в Водненском доме культуры на 5706,46 тысячи рублей;

Вуктыл получил на приобретение светового оборудования для Клубно-спортивного комплекса 656,67 тысячи рублей.

Ижемский район потратит на приобретение звукового оборудования для Красноборского сельского дома культуры 412,37 тысячи рублей.

Койгородский район сможет приобрести световое, звуковое, видеопроекционное оборудование, музыкальные инструменты для Дома культуры в Кажыме на 327,85 тысячи рублей.

В Корткеросском районе закупят одежду сцены, звуковое и световое оборудование для Корткеросского центра культуры и досуга на 1161,55 тысячи рублей.

Печора получит на музыкальные инструменты для межпоселенческого клубного объединения «Меридиан» сумму в 663,19 тысячи рублей.

Прилузскому району выделили на музыкальное оборудование для Летской межпоселенческой клубной системы 398,37 тысячи рублей.

В Сосногорске для межпоселенческого культурного центра «Сосногорск» на 493,32 тысячи рублей закупят оргтехнику, звуковое и световое оборудование.

Троицко-Печорский район получит на звук для Троицко-Печорского районного дома культуры 517,75 тысячи рублей.

В Княжпогостский районный дом культуры на приобретение зрительных кресел и сценического занавеса понадобиться потратить 1338,72 тысячи рублей.

Сысольский районный дом культуры на приобретение музыкальных инструментов и музыкального оборудования потратит 583,38 тысячи рублей.

В Сыктывдинском районе на ремонт кровли и электроснабжения здания дома культуры деревни Гарья выдали 176,57 тысячи рублей. На ремонт электроснабжения в доме культуры Яснэга - 47,04 тысячи рублей. Ремонт электроснабжения здания в доме культуры села Ыб обойдется в 28,17 тысячи рублей. И на 927,5 тысячи рублей туда закупят кресла и звуковое оборудование. Еще 44,55 тысячи необходимо на ремонт системы отопления дома культуры в селе Часово.

В Удорском районе на наружные отделочные работ и планировку площадки благоевского дома культуры выделено 158,41 тысячи рублей. На ремонт внутренней и наружной канализации в междуреченском доме культуры - 64,15 тысячи рублей. Еще на 464,4 тысячи рублей туда закупят музыкального и светового оборудования.

Усть-Цилемский район получит 216,94 тысячи рублей на звуковое оборудование для Филипповского сельского дома культуры.

Усть-Вымскому району на кресла в зрительный зал для Усть-Вымского дома культуры имени Г.П. Лыткиной выделено 493,81 тысячи рублей.

В Усть-Куломскомском районе новые кресла в зрительные залы купят в Югыдъягский дом культуры (328,335 тысячи рублей) и Помоздинский дом культуры (328,335 тысячи рублей).

Усинск на сценическую одежду, музыкальное оборудование для дома культуры в деревне Новикбож получит 289,165 тысячи рублей. Столько же выделено для дома культуры в селе Мутный Материк на музыкальное и специальное оборудование.

В декабре прошлого года во время совещания по развитию культуры в Государственном Совете республики министр культуры Коми Сергей Емельянов отметил, что в регионе 90 процентов всех учреждений культуры в неудовлетворительном состоянии. В Кослане Удорского района, к примеру, вообще нет дома культуры, в соседнем с ним селе Благоево здание по его выражению «треснуло по шву».

Фото Владилена Олофинского