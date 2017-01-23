Клиенты Сбербанка в Коми могут построить себе апартаменты в ипотеку

Теперь клиенты банка могут получить ипотечный кредит на приобретение строящихся апартаментов в рамках продукта «Приобретение строящегося жилья». Распространяются действующие в Сбербанке акции на новостройки. Ставки по продукту составляют от 11,5 до 13 процентов годовых, сообщает пресс-служба Сбербанка в Коми.

«Мы учли спрос на этот вид объектов недвижимости как со стороны наших клиентов, так и со стороны контрагентов, и рады, что с запуском такого предложения можем удовлетворить более широкий спектр потребностей участников рынка», — прокомментировала заместитель управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук.

Отмечается, что в 2016 году Сбербанк в Коми выдал жилищных кредитов на общую сумму около 6,9 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом прирост составил 5,2 процента. Улучшили свои жилищные условия 4734 семьи..

По программе Сбербанка «Ипотека с государственной поддержкой» в минувшем году жителям республики выдано 984 жилищных кредитов на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.

*** Положительное решение по заявкам на ипотечные кредиты в Сбербанке действует 60 календарных дней. Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жилье».

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Фото пресс-службы Сбербанка