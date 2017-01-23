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Понедельник, 23 января 2017, 17:33
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Программа «Спасибо от Сбербанка» запустила акцию ко Дню студента

Держатели молодежных карт могут получить ценные призы и повышенные бонусы.

До конца января 2017 года молодым участникам программы «Спасибо от Сбербанка» необходимо зарегистрироваться в акции, чтобы получить гарантированный приз – пять электронных книг от «ЛитРес». По итогам акции десять зарегистрированных участников станут обладателями главных призов: подарочных наборов от DIVAGE make up studio, сообщает пресс-служба банка.

Во время проведения акции повышенные бонусы за покупки по молодежным картам принесут следующие партнеры: Burger King – 20 процентов, «ЛитРес» – 15 процентов, «Киномакс» – 10 процентов, DIVAGE make up studio – 15 процентов, «Республика» – 10 процентов, Sela – 10 процентов и «ВелоСтрана» – 10 процентов.

Молодежная дебетовая карта с программой «Спасибо от Сбербанка» является самым популярным продуктом банка для клиентов до 25 лет. Клиенты могут заказать молодежные карты в специальном разделе на сайте Сбербанка, заявляют в кредитной организации.

Подробнее об акции можно прочитать на сайте программы.

*** Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» www.spasibosberbank.ru – крупнейшая в России банковская программа лояльности. Ее участником может стать почти любой держатель банковской карты Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 24 миллионов человек. Участники накапливают бонусы «Спасибо» за покупки по карте. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях. Накопленные бонусы можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус равен одному рублю скидки. В перечень партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 тысяч торговых точек. Программа неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».

*** Генеральная лицензия Банка России №1481. Официальные сайты банка – www.sberbank.com и www.sberbank.ru.

Фото с страницы Сбербанка на facebook

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