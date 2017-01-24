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Вторник, 24 января 2017, 15:06
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15:06
Коми получит деньги на квартиры для молодых семей и водоводы на селе

Правительство России распределило субсидии региональным бюджетам.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, в этом году на софинансирование расходов по предоставлению выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья республика получит 41 миллион рублей. Средства предоставляются по федеральной целевой программе «Жилище». Согласно подпрограмме, нуждающимся в улучшении жилищных условий будут предоставляться социальные выплаты в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35 процентов – для молодых семей, имеющих одного ребенка или более.

Также деньги будут направлены на дополнительные социальные выплаты в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства. Получить их смогут семьи при рождении или усыновлении одного ребенка.

Всего в 2011-2016 годы по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в Коми свои жилищные условия улучшили 542 семьи.

На развитие сельских территорий республика получит 49 миллионов рублей. Из них более 16 миллионов направят на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Еще 900 тысяч раздадут в виде грантов на поддержку местных инициатив сельчан.

Около 32 миллионов на выделят комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сел и поселков. Например, 10,9 миллиона израсходуют на развитие водоснабжения, 5,3 миллиона – на развитие сети общеобразовательных учреждений, около 1 миллиона – на развитие сети плоскостных спортивных сооружений, 14,6 миллиона – на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

Фото с сайта rkomi.ru

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Пресс-релизы
Финансыбюджетсубсидиижилье
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