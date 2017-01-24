Вторая волна гриппа обойдет Коми стороной

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Коми, на пресс-конференции 24 января специалисты рассказали, что с 16 по 22 января количество обращений за медпомощью с симптомами ОРВИ сократилось на треть, однако заболеваемость по республике в целом выше порогового уровня.

Как пояснил начальник эпидемического отдела управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов, эпидподъем сохраняется только за счет взрослого населения, заболеваемость детей по всем возрастным группам снижается.

Вирус гриппа, выявляемый у заболевших в Коми, имеет штамм H3N2, что было спрогнозировано в предэпидемический период. Количество обнаруженных возбудителей гриппа снижается.

Пиковая заболеваемость пришлась на новогодние праздники, так как аномально холодная погода заставила жителей республики проводить досуг на массовых мероприятиях в закрытых помещениях – торгово-развлекательных центрах, кинозалах. Так болезненные вирусы смогли широко распространиться. Итог – высокая заболеваемость во время и после праздников.

«После новогодних каникул с 9 по 14 января за медицинской помощью обратились 1237 школьников с симптомами сезонного заболевания. Мы проявили инициативу, результатом которой стал недельный карантин в школах. По его итогам зафиксировано значительное снижение заболеваемости. За неделю карантина в лечебные учреждения обратились только 469 детей», - пояснил Р.Галимов.

При этом эпидемиологи отмечают, что рост заболеваемости в этом году сопровождался в целом высокой обращаемостью за медицинской помощью. Одной из причин они называют специфику течения болезни, вызванной вирусом этого года – начало заболевания сопровождается высокой температурой – 39-40 градусов, ярко выраженной лихорадкой, судорожным синдромом. При такой симптоматике мало кто решается отлежаться дома. Вместе с тем симптоматически тяжелая часть болезни протекает быстро – 3-4 дня.

«Сейчас специализированные отделения республиканской инфекционной больницы заполнены на треть, в муниципалитетах также имеется коечный фонд и другие ресурсы для обеспечения медпомощи при госпитализации с симптомами ОРВИ и гриппа. Самый большой наплыв пациентов республиканские медицинские организации испытали в праздники, теперь ситуация спокойная», - отметила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям у детей Татьяна Безуглая.

По ее словам, в этом году не было тяжелых случаев течения болезни, хотя некоторые пациенты все же проходили через отделения реанимации. Специалисты отметили, что осложнения возникают в основном у непривитых пациентов. У всех, кто сделал вакцину, но все же заразился, грипп протекает легко.

Главный эпидемиолог Минздрава Коми Нина Овчинникова уведомила о том, что случаев заболевания гриппом с летальным исходом в республике не зафиксировано. Она также подтвердила, что этот эпидсезон протекает намного спокойнее предыдущего, заболеваемость идет на спад. Но она предостерегла жителей республики от осложнений, которые могут возникнуть уже после заболевания.

«Вирус гриппа H3N2 в целом вызывает нетяжелое течение болезни, но этот вирус коварен своими геморрагическими осложнениями. Поэтому насторожиться нужно людям с сердечнососудистыми заболеваниями, особенно хроническими. При первых симптомах гриппа надо незамедлительно обращаться к врачам, после перенесенного заболевания также необходимо наблюдаться у специалиста», - отметила Н.Овчинникова

Т.Безуглая напомнила еще об одной опасности в эпидемический период. Бывают случаи, когда под симптомами ОРВИ и гриппа скрывается другое опаснейшее заболевание – менингококковая инфекция. Она также передается воздушно-капельным путем - при кашле, чихании, разговоре, при достаточно тесном и продолжительном общении. Особенно опасно оно для детей. Симптомы заболевания характеризуются сильной головной болью, быстрым подъемом температуры до 39-49 градусов, рвотой, появлением сыпи. В любом случае для правильной диагностики необходим срочный осмотр врача.

Специалисты отметили, что эпидемический период протекает по классическому сценарию, когда заболевает в основном население из групп риска – непривиые дети, люди старше 40 лет, пожилые. При этом все противоэпидемические мероприятия проводятся в усиленном режиме, у каждого жителя республики есть возможность получить своевременную медицинскую помощь.

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