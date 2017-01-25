Глава Россельхозбанка вошел в попечительский совет национальной премии «Бизнес-Успех»

Председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев вошел в состав попечительского совета национальной премии «Бизнес-Успех» – одной из главных в стране наград в сфере малого и среднего предпринимательства. Премия, организованная «ОПОРОЙ России», общественной палатой России и Агентством стратегических инициатив, ежегодно вручается за наиболее успешные проекты в различных сегментах экономики и лучшие муниципальные практики поддержки бизнеса.

В Доме правительства России члены попечительского совета, заседание которого состоялось под председательством первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова, обсудили вопросы популяризации малого и среднего бизнеса, развития молодежного предпринимательства и улучшения бизнес-климата в регионах.

Также в этот день на всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Бизнес-Успех». Россельхозбанк выступил партнером номинации «Лучший сельскохозяйственный проект», победителем в которой стал известный российский фермер Олег Сирота – один из наиболее успешных производителей отечественного крафтового сыра элитных сортов. Предприниматель получил от банка именной сертификат льготного банковского обслуживания в АО «Россельхозбанк» сроком на три года.

«Мы заинтересованы в успехах российских аграриев, особенно, когда речь идет о наших клиентах, которым Россельхозбанк помогает расти и развиваться. Сегодня наши сельхозпроизводители на деле доказывают, что Россия в состоянии обеспечить себя не только базовыми продуктами питания, но и деликатесной, высококачественной продукцией, не уступающей зарубежным аналогам, что импортозамещение – это реальность. Банк продолжит поддерживать талантливых предпринимателей, которые вносят большой вклад в продовольственную независимость нашей страны и вместе с нами поднимают флаг отечественного сельского хозяйства», – отметил Д.Патрушев, поздравляя победителя премии.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook