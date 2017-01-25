В Коми за 2016 год зарегистрировали на пять тысяч преступлений меньше

Как сообщил министр внутренних дел Коми Виктор Половников на коллегии 25 января, по итогам 2016 года общее количество зарегистрированных в регионе преступлений сократилось на 20,4 процента - с 23926 до 19045. Снижение в некоторой степени обусловлено принятием федерального закона, который декриминализовал отдельные составы преступлений. Из-за этого число зарегистрированных краж сократилось на 1300. Изменения в уголовном законодательстве стали причиной снижения более чем в четыре раза правонарушений, связанных с повреждением чужого имущества. А количество зарегистрированных преступлений по статье «Побои» в 2016 году сократилось на 42,4 процента.

При этом на четверть снизилось число тяжких и особо тяжких составов, которые законодательно не изменились. На 12,6 процента меньше зарегистрировано фактов мошенничества, что частично объясняется проводимой профилактической работой.

«За прошлый год почти вдвое меньше зарегистрировали преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, что отчасти связано с пресечением незаконной деятельности крупных сбытчиков на стадии «оптовой закладки». Сотрудники органов внутренних дел в 2016 году из незаконного оборота изъяли свыше 28 килограмм наркотических средств, что на 13,6 процента больше, чем за аналогичный период 2015 года», - отметил министр.

По итогам 2016 года в республике произошло снижение на 35 процентов числа зарегистрированных грабежей. Улучшение обстановки отмечается в Сыктывкаре, Воркуте и Печоре. Этому поспособствовало развитие системы уличного видеонаблюдения.

За прошлый год количество преступлений экономической направленности возросло на 6,1 процента. Пресечены 292 преступления коррупционной направленности, в том числе 82 факта взяточничества, из которых 28 совершены в крупном размере. В сфере ЖКХ совершено 61 преступление.

По словам В.Половникова, в прошедшем году существенно повысилась эффективность противодействия организованным формам преступности. Полицейские установили 52 преступления, совершенных в составе ОПГ. К уголовной ответственности привлечены 74 члена группировок.

Всего в течение года установлены 12 и раскрыты 13 преступлений экстремисткой направленности. Пресечены 11 фактов совершения в интернете административных правонарушений, связанных с публичным демонстрированием запрещенной атрибутики или символики, а также производством и распространением экстремистских материалов.

В 2016 году полицейские установили лиц, совершивших более 11 тысяч преступлений, в том числе 1700 отно­сящихся к категории тяжких и особо тяжких. Раскрыто 643 преступления прошлых лет, к уголовной ответственности за их совершение привлечены 585 человек.

В результате проведенной розыскной работы установлено местонахождение 885 людей, скрывающихся от суда и следствия, 231 человека, пропавшего без вести.

Как отметил прокурор Коми Сергей Бажутов, такая динамика по снижению количества зарегистрированных преступлений в 2016 году в регионе наблюдается впервые за последние пять лет. При этом число оконченных преступлений и лиц, привлеченных к уголовной ответственности, снизилось на 1664 и 1466. Количество приостановленных преступлений на конец прошедшего года уменьшилось на 16,5 процента. Раскрываемость при этом возросла с 58,8 до 60 процентов.

Такая ситуация, во-первых, обусловлена изменениями, внесенными в уголовное и административное законодательство. С июля 2016 года декриминализированы совершенные впервые хищения чужого имущества стоимостью до 2500 рублей, нанесение побоев при отсутствии квалифицирующих признаков и уклонение от уплаты алиментов. В прошлом году зарегистрировано на 2292 меньше таких преступлений, чем годом ранее.

Второй причиной является укрытие сотрудниками органов внутренних дел преступлений от учета. Только по результатам выборочной проверки прокуратурой республики законности 200 решений об отказе в возбуждении и о прекращении производства по делам об административном правонарушении по статьям «побои» и «мелкое хищение» в полиции Сыктывкара возбудили девять уголовных дел.

«С учетом этого необходимо более ответственно подходить к вопросу назначения административных расследований по фактам нанесения телесных повреждений и мелких хищений, а в случае обнаружения признаков преступлений незамедлительно инициировать проверку», - отметил С.Бажутов.

Фото с сайта elise.com