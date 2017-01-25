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Среда, 25 января 2017, 16:41
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16:41
Самым популярным видом спорта среди сельских школьников Коми оказался баскетбол

В этом году ремонт ждет десять школьных спортзалов.

Опубликовано распоряжение правительства республики от 24 января этого года, утверждающее перечень мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом.

В документе говорится, что на 1 сентября 2016 года в Коми было 349 школ и лицеев, 192 из которых – сельские. В них обучается пятая часть школьников региона (20,7 тысячи человек). Половина из них (10,3 тысячи человек) факультативно занимаются спортом. При этом только в 88 процентах сельских школ (169 образовательных организаций) есть спортзалы.

Сеть школьных спортивных клубов в Коми состоит из 151 объединения, из них 110 – в сельской местности. В них различными видами спорта занимается более 15,6 тысячи детей и подростков. Большая часть предпочитает баскетбол (более 1500 человек), волейбол (более 1400 человек), футбол (более 1000 человек), лыжный спорт (более 450 человек). В зависимости от численности детей, в клубах занимается от 7 до 250 человек. Обучением занимается 347 специалистов.

В 2014-2016 годах на создание условий для занятий физкультурой и спортом в селах Коми выделили 89,2 миллиона рублей (из федерального бюджета – 65,7 миллиона, из республиканского – 23,4 миллиона рублей). На эти деньги восстановили 56 спортзалов, перепрофилированы под них 4 помещения, приобрели спортивное оборудование для 10 школ, построили 14 пришкольных спортплощадок, создали 34 спортклуба. Несмотря на это, на 1 декабря 2016 года залы в 15 школах нуждались в капитальном ремонте с заменой полов, окон, системы отопления, оснащением спортинвентарем.

В 2017 году планируется отремонтировать еще 10 сельских спортзалов. В четырех школах спортивным оборудованием и инвентарем оборудуют открытые спортивные сооружения. Так чиновники хотят увеличить долю школьников, занимающихся спортом, на 1,5 процента и привлечь к занятию физкультурой других жителей сел.

*** Согласно утвержденной в конце 2014 года концепции информатизации сферы физкультуры и спорта Коми, в республике распространены более 80 видов спорта. Наиболее массовыми являлись волейбол (172,1 тысячи человек), футбол (17 тысяч), баскетбол (15 тысяч), плавание (14 тысяч), лыжные гонки (12,2 тысячи).

Фото предоставлено пресс-службой главы Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Спорт
Социум
БаскетболШколаспортзал
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