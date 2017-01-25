«Россельхозбанк» предложил аграриям кредит на сельхозтехнику со скидкой

Договор о сотрудничестве поможет реализовать совместные партнерские программы, направленные на стимулирование продаж сельскохозяйственной техники «Ярославич» и увеличение объемов кредитования Россельхозбанком клиентов малого и микробизнеса.

В настоящее время уже стартовала первая совместная программа, благодаря которой представители малого и микробизнеса могут приобрести качественную сельскохозяйственную технику в кредит по специальной цене, сообщает пресс-служба банка.

Выгодное предложение формируется за счет скидки при покупке техники в размере четыре процента, что позволит уменьшить сумму кредита и размер начисленных процентов. Дополнительно производитель предоставляет бесплатное гарантийное обслуживание техники в уполномоченных дилерских центрах компании.

В программу входят все виды почвообрабатывающей техники (культиваторы, плуги-рыхлители, дисковые бороны и дисковые агрегаты) и тракторные полуприцепы.

Минимальный первоначальный взнос по программе - 15 процентов, срок кредитования - до семи лет. Предусмотрена возможность установки льготного периода погашения основной суммы задолженности в течение первых 12-ти месяцев. Кредитные средства предоставляются под залог приобретаемой техники, дополнительного обеспечения не требуется.

В настоящий момент «ПК «Ярославич» реализует свою сельскохозяйственную технику в 40 регионах России через 60 дилерских центров. С подробностями акции и перечнем ее участников можно ознакомиться на сайте Россельхозбанка.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото с сайта rshb.ru