КомиОнлайн

Новости

Четверг, 26 января 2017, 16:54
  • 277
  • 2
  • 1

16:54
После обращения жителя Коми на сыктывкарской горнолыжной базе снизят стоимость услуг

Теперь там можно будет кататься без ограничений времени за 250 рублей.

С 1 февраля планируется изменить стоимость услуги горнолыжной базы «Солнечная» в Сыктывкаре. Об этом 25 января сообщила пресс-служба администрации столицы Коми. Как было указано в пресс-релизе, корректировка ценообразования будет произведена по просьбе горожан, которых не удовлетворяло соотношение стоимости и сервиса.

Между тем, на общественном портале «Активный регион» от имени Михаила Данилова 17 января было размещено предложение изменить стоимость услуг на данной горнолыжной базе. [Орфография и пунктуация сохранены – ред.]

«Стоимость услуг оказываемых ГБ «Солнечная» с 200 рублей за неограниченное катание в сезоне 2015-2016, поднялась до 200 руб. в сезоне 2016-2017, за час. Среднее время для полноценного катания 1,5-2 часа, 300-400 руб соответственно, это на 50 и 100% повышение цены, при том что реальные доходы населения только падают, а ведь спорт должен быть доступен, уровень сервиса которая предлагает база Солнечная по сравнению с сезоном 2015-2016 не изменился, это неподготовленный склон в буграх и ямах, еле работающий подъемник при полной загрузке постоянно вырубается, и пока его запустят проходит какое то время, одно дело время катания неограниченно, другое когда ты заплатил за час катания, а покатался по факту 20 минут. Я написал обращение на сайт www.olimpiark.ru в раздел вопрос-ответ (см.приложение), с просьбой перед тем как подымать цену поднять уровень сервиса и пересмотреть прейскурант цен на оказываемые услуги, предложил на мой взгляд адекватную стоимость в 250 руб. за неограниченное катание, в ответ мне прислали передадим ваше сообщение руководству. Что то подсказывает мне, что руководство никак не отреагирует на данное сообщение. Надеюсь signal.rkomi.ru поможет сделать Спорт доступным,» - написал мужчина.

В ответ от имени управления физической культуры и спорта мэрии Сыктывкара 26 января появилась запись, что с 1 февраля 2017 года стоимость планируют изменить. В итоге вместо 200 рублей за час катания на горнолыжной трассе и использования подъемника любители спорта будут платить 250 рублей за неограниченное время катания для всех возрастных категорий граждан, что сделает более доступными ресурсы спортивного объекта и позволит большему числу горожан заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни.

Содержание склона и подъемника производится в рамках имеющегося финансирования. Реализация дополнительных мероприятий не представляется возможным, учитывая, что на фоне повышения тарифов на электроэнергию, цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, цены на платные услуги практически не менялись с 2014 года, говорится в сообщении.

*** Горнолыжная база «Солнечная» по адресу: Тентюковская, 315 находится в ведении детско-юношеской спортшколы «Северная Олимпия».

Фото с сайта signal.rkomi.ru

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Спорт
Социум
спортОтдыхценыжалоба
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Ал
26.01.2017 - 17:27
+1
Поставить плюс!
1
-1
Поставить минус!

СДЕЛАЙТЕ НА ЭТОЙ БАЗЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОДЬЕМНИК (КАК НА БОЛЬШОЙ ГОРКЕ НА ЗЕЛЕНЕЦКИХ АЛЬПАХ), А ТО ЭТОТ ПОДЬЕМНИК ВСЕ ЖЕЛАНИЕ КАТАТЬСЯ ОТБИВАЕТ.

активный анон
26.01.2017 - 17:51
+1
Поставить плюс!
1
-1
Поставить минус!

После удовлетворения желания Михаила Данилова размещенного на портале Активный регион может и на работу старого подъемника не хватить. Если Михаил предложив платить на содержание базы в два раза меньше и сам отказался от 50% своей зарплаты, то ему просто надо было предоставить льготу как малообеспеченному, желающему заниматься горнолыжным спортом.
В следующий раз, Михаил задумает покупаться в расположенном неподалеку бассеине Орбита и разместит на активном регионе предложение снизить там на 50% стоимость купания. Во имя развития спорта, разумеется.
Так же Михаил видимо ходит в спортивный магазин за лыжами и требует снизить цену в два раза для развития спорта.

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Грузчик
Центр Корпорация (Сыктывкар)
от 10000 до 16000 RUR

Юрист
Институт Развития Регионов (Сыктывкар)
от 35000 до 45000 RUR

Судебный представитель
Центр автопомощи Ваше право (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2017
 
Реклама

Последние комментарии

スーパーコピー ブランド:
激安ブランド直営店 1.最も合理的な価格で商品を消費者に提供致します。 2.弊社の商品品数大目で、商品は安めです！商品現物写真。 3.数量制限無し、一個の注文も、ＯＫです。 4.1個も1万個も問わず、誠心誠意対応します。 5.不良品の場合、弊社が無償で交換します。不明点、疑問点等があれば、ご遠慮なく言って下さい。 以上よろしくお願いいたします 休業日： 365天受付年中無休
26.01.2017 - 19:30
Перейти к новости
カルティエ 結婚指輪 人気ランキング 歌:
大SALEが開催中
26.01.2017 - 19:16
Перейти к новости
DELO:
Похищенный рабочий ноутбук стал причиной возбуждения этого уголовного дела...Компьютер, принадлежащий управлению противопожарной службы и гражданской защиты, нашли в квартире фигуранта в ходе обысков.
26.01.2017 - 19:15
Перейти к новости
александр:
толку от этих проверок,человека не вернуть всё-равно.Пусть земля ему будет пухом.Хороший человек был Ош Коля.
26.01.2017 - 19:13
Перейти к новости
カルティエ 結婚指輪 一粒ダイヤ ジンクス:
スーパーコピーブランド専門店おすすめ! 信用第一、良い品質、低価格は 当社の商品は絶対の自信が御座います。 ブランドコピーベルト ブランドコピー財布 ブランドコピーサングラス偽物 ◆ 当社今日 マフラー面な更新！ ●在庫情報随時更新!(*^-^*) Ｓ/AAA品質 シリアル付きも有り付属品完備! 全物品運賃無料(日本全国)
26.01.2017 - 19:04
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика