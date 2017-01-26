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16:54 После обращения жителя Коми на сыктывкарской горнолыжной базе снизят стоимость услуг
Теперь там можно будет кататься без ограничений времени за 250 рублей.
С 1 февраля планируется изменить стоимость услуги горнолыжной базы «Солнечная» в Сыктывкаре. Об этом 25 января сообщила пресс-служба администрации столицы Коми. Как было указано в пресс-релизе, корректировка ценообразования будет произведена по просьбе горожан, которых не удовлетворяло соотношение стоимости и сервиса.
Между тем, на общественном портале «Активный регион» от имени Михаила Данилова 17 января было размещено предложение изменить стоимость услуг на данной горнолыжной базе. [Орфография и пунктуация сохранены – ред.]
«Стоимость услуг оказываемых ГБ «Солнечная» с 200 рублей за неограниченное катание в сезоне 2015-2016, поднялась до 200 руб. в сезоне 2016-2017, за час. Среднее время для полноценного катания 1,5-2 часа, 300-400 руб соответственно, это на 50 и 100% повышение цены, при том что реальные доходы населения только падают, а ведь спорт должен быть доступен, уровень сервиса которая предлагает база Солнечная по сравнению с сезоном 2015-2016 не изменился, это неподготовленный склон в буграх и ямах, еле работающий подъемник при полной загрузке постоянно вырубается, и пока его запустят проходит какое то время, одно дело время катания неограниченно, другое когда ты заплатил за час катания, а покатался по факту 20 минут. Я написал обращение на сайт www.olimpiark.ru в раздел вопрос-ответ (см.приложение), с просьбой перед тем как подымать цену поднять уровень сервиса и пересмотреть прейскурант цен на оказываемые услуги, предложил на мой взгляд адекватную стоимость в 250 руб. за неограниченное катание, в ответ мне прислали передадим ваше сообщение руководству. Что то подсказывает мне, что руководство никак не отреагирует на данное сообщение. Надеюсь signal.rkomi.ru поможет сделать Спорт доступным,» - написал мужчина.
В ответ от имени управления физической культуры и спорта мэрии Сыктывкара 26 января появилась запись, что с 1 февраля 2017 года стоимость планируют изменить. В итоге вместо 200 рублей за час катания на горнолыжной трассе и использования подъемника любители спорта будут платить 250 рублей за неограниченное время катания для всех возрастных категорий граждан, что сделает более доступными ресурсы спортивного объекта и позволит большему числу горожан заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни.
Содержание склона и подъемника производится в рамках имеющегося финансирования. Реализация дополнительных мероприятий не представляется возможным, учитывая, что на фоне повышения тарифов на электроэнергию, цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, цены на платные услуги практически не менялись с 2014 года, говорится в сообщении.
*** Горнолыжная база «Солнечная» по адресу: Тентюковская, 315 находится в ведении детско-юношеской спортшколы «Северная Олимпия».
Фото с сайта signal.rkomi.ru
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Комментарии
СДЕЛАЙТЕ НА ЭТОЙ БАЗЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОДЬЕМНИК (КАК НА БОЛЬШОЙ ГОРКЕ НА ЗЕЛЕНЕЦКИХ АЛЬПАХ), А ТО ЭТОТ ПОДЬЕМНИК ВСЕ ЖЕЛАНИЕ КАТАТЬСЯ ОТБИВАЕТ.
После удовлетворения желания Михаила Данилова размещенного на портале Активный регион может и на работу старого подъемника не хватить. Если Михаил предложив платить на содержание базы в два раза меньше и сам отказался от 50% своей зарплаты, то ему просто надо было предоставить льготу как малообеспеченному, желающему заниматься горнолыжным спортом.
В следующий раз, Михаил задумает покупаться в расположенном неподалеку бассеине Орбита и разместит на активном регионе предложение снизить там на 50% стоимость купания. Во имя развития спорта, разумеется.
Так же Михаил видимо ходит в спортивный магазин за лыжами и требует снизить цену в два раза для развития спорта.
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