В этом году на родовые сертификаты в Коми выделят 106 миллионов рублей

По данным пресс-службы регионального отделения Фонда социального страхования, речь идет о финансировании программы родовых сертификатов, которая гарантирует женщинам квалифицированные медицинские услуги в период беременности, родов и первого года жизни ребенка. На эти цели в 2017 году собираются потратить 106 миллионов рублей.

«За 11 лет действия программы (с 2006 по 2016 год) лечебным учреждениям республики перечислено более одного миллиарда рублей, - рассказала начальник профильного отдела регионального отделения ФСС Елена Пацаган. - На эти деньги закуплено новое оборудование, внедрены современные медицинские технологии, сделано много других полезных вещей, направленных на охрану здоровья матери и ребенка».

Как отметила специалист, услугами программы родовых сертификатов за весь период ее действия охвачено более 155 тысяч маленьких жителей Коми. При этом из года в год мальчиков появлялось на свет больше, чем девочек. А рождение 1094 двоен и 20 троен заметно украсило демографическую картину региона.

Сейчас специалисты регионального отделения ФСС завершают расчеты с лечебными учреждениями за декабрь прошлого года и параллельно работают над заключением договоров на 2017 год. Уже подписаны договоры с 28 профильными медучреждениями республики. Еще 11 договоров будут подписаны до конца января.

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