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Пятница, 27 января 2017, 14:49
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14:49
Россельхозбанк направил на поддержку малого и микробизнеса Коми полмиллиарда рублей

В регионе востребованы займы на оборотные средства, технику, овердрафты и инвестиционные кредиты.

В 2016 году Коми филиал Россельхозбанка направил предприятиям малого и микробизнеса региона заемных средств на общую сумму 566 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, филиал банка предлагает своим клиентам широкую продуктовую линейку, созданную с учетом особенностей деятельности предприятий малого и микробизнеса и отвечающую их потребностям в части сроков кредитования, гибкого графика погашения и возможности получения кредита без имущественного обеспечения. Наиболее востребованы среди клиентов Коми филиала Россельхозбанка займы на пополнение оборотных средств, приобретение техники, овердрафты и инвестиционные кредиты.

«Коми филиал Россельхозбанка будет и в дальнейшем поддерживать клиентов данных сегментов бизнеса, предлагая малым предприятиям республики актуальные кредитные продукты, отвечающие всем современным требованиям рынка», – отметил директор Коми регионального филиала Вячеслав Кулимов.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

 

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