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Пятница, 27 января 2017, 15:08
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15:08
Освещение пришкольных территорий в Коми приведут в норму после обращения общественников в Минобраз

Также займутся темными улицами, пешеходными переходами и тротуарами, по которым ходят дети.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Коми добилось начала выполнения «дорожной карты» по повышению безопасности детей вблизи учебных заведений. Как сообщает пресс-служба ОНФ в Коми, во время акции «Учение – свет, а у школы – тьма» общественники обнаружили, что многие территории школ в республике плохо освещены, а у сотрудников ГИБДД региона для контроля уровня освещенности пешеходных переходов вблизи учебных заведений отсутствуют необходимые приборы – люксметры.

Результаты акции «Учение – свет, а у школы – тьма» ОНФ в Коми направил в министерство образования, науки и молодежной политики региона и министерство внутренних дел республики. Ведомства проинформировали о принятых мерах и дальнейших шагах по исправлению ситуации.
В Минобразе сообщили, что 17 января 2017 года в адрес всех глав администраций городов и районов и руководителей образовательных учреждений направлены указания о необходимости взять на контроль вопрос организации наружного освещения. Заместитель руководителя ведомства Максим Ганов пояснил, что муниципалитетам и руководителям организаций независимо от их балансовой принадлежности также дано указание о том, чтобы освещение было приведено в соответствие с установленными нормативами освещенности улиц и тротуаров на пути следования детей к образовательным организациям.

Помимо этого, образовательным учреждениям совместно с ГИБДД поручено провести дополнительные мониторинги пешеходных переходов возле школ и принять необходимые меры в том числе привлечь министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми.

Поскольку ни в одном подразделении Госавтоинспекции в республике нет люксметров, соответственно, нет возможности направлять предписания муниципалитетам для исправления ситуации с освещением пешеходных переходов. Общественников во время акции «Учение – свет, а у школы – тьма» выручил Сыктывкарский лесной институт, предоставив общепромышленный прибор марки «Ю-116». Измерение показали, что не везде уровень освещенности пешеходных переходов соответствуют ГОСТу.

В министерстве внутренних дел по Коми признали наличие проблемы и сообщили, что рассмотрели вопрос отсутствия люксметров в подразделениях ГИБДД в городах и районах региона, пообещав, что при изыскании дополнительных финансовых возможностей вопрос о приобретении люксметров будет решен.

«Общепромышленный люксметр, которым пользовались эксперты ОНФ, стоит в различных модификациях от 3,5 тысячи до 10 тысяч рублей – не так дорого, чтобы исполнять законодательство и требования ГОСТа. Но главное, что государственные органы положительно откликнулись на поднятые вопросы, приняли меры и планы по исправлению ситуации с недостаточной освещенностью территорий школ и пешеходных переходов. Для Севера, где в зимний период особенно мало естественного освещения, вопрос особенно важен. Ведь речь идет о безопасности детей», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми Роман Литвин.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
ШколаДетиулицытемнота
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