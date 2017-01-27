Начальник сыктывкарской транспортной полиции скончался по прилету с совещания из Петербурга

Как пишет «Фонтанка», начальник Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Коносов 26 января участвовал в коллегии управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу в Санкт-Петербурге. После нее он отправился на самолете в Сыктывкар. Вскоре после приземления полицейскому стало плохо, вызванные медики не смогли его спасти. Он скончался в ночь на 27 января. Коллеги 41-летнего С.Коносова рассказали, что «смерть полковника объективно подтверждается его недавними обращениями к врачам по поводу сердца».

Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западу выражает искренние соболезнования родным и близким С.Коносова. Более 23 лет своей жизни он посвятил службе в органах внутренних дел. За это время он прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы милиции города Тутаева УВД Ярославской области до руководителя Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте. На протяжении всей службы С.Коносов ответственно выполнял служебные обязанности, используя при этом свои знания и профессиональное мастерство. В 2001 году находился в служебной командировке в Чечне. При исполнении служебного долга получил ранение. За продолжительный период службы в органах внутренних дел полковника полиции удостоили многочисленных ведомственных наград.

В мае 2016 года под подозрение в превышении должностных полномочий попал заместитель начальника Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте майор Виктор Шефлер. По версии правоохранителей, он давал указания подчиненному сотруднику передавать ему часть денежных премий, которые выплачивались за надлежащее исполнение своих обязанностей.

В декабре задержали другого заместителя начальника управления – Эльдара Шукюрова. Майора подозревают в получении взятки должностным лицом в значительном размере.

Фото Катерины Клепиковской