Запрет на движение вездеходов по оленьим пастбищам в Коми оставили в силе

В приятом в 2011 году региональном законе об оленеводстве говорится, что на землях, занятых оленьими пастбищами, в период отсутствия устойчивого снежного покрова запрещается движение вне отведенных дорог вездеходных транспортных средств на гусеничном и колесном ходу, а также грузового транспорта. В исключительных случаях все это позволено, но надо получать специальные разрешения.

В 2014 году был разработан, а в начале 2015-го в Государственный Совет Коми был внесен законопроект, отменяющий запрет на движение вездеходов по оленьим пастбищам.

Введения ограничения ничем не обуславливали. В пояснительной записке лишь говорилось, что, по федеральному закону, территории традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера являются особо охраняемыми, которые и могут их использовать в качестве оленьих пастбищ, охотничьих и иных угодий. А вот остальным гражданами и юридическими лицами это позволено лишь в том случае, если эта деятельность не нарушает правовой режим территорий. «Таким образом, запрет движения вне отведенных дорог вездеходных транспортных средств может быть установлен при определении правового режима территорий традиционного природопользования», – говорилось в документе.

Этот законопроект два года находился в базе Госсовета, а сейчас глава республики Сергей Гапликов решил его отозвать, объясняя это желанием сохранить тундровую экосистему.

«Принятие этого закона негативно отразилось бы на экологической безопасности приполярных и полярных территорий и в дальнейшем могло повлечь за собой серьезный урон уязвимой северной природе – почвам, растительности, – местам обитания животных и их кормовой базе. Мы выступаем за цивилизованный подход к развитию территорий», – приводит его слова пресс-служба главы Коми.

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