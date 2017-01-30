Обвиняемый в избиении школьницы депутат из Коми избежал наказания

Следствие установило, что в октябре 2014 года подозреваемый, являясь приемным родителем потерпевшей и ее классным руководителем, в учебном кабинете средней школы в селе Усть-Вымь во время урока математики на почве личных неприязненных отношений к несовершеннолетней нанес ей удар кулаком по голове. Он также схватил девочку за руку и, дергая за волосы, удерживал в кабинете. Тем самым фигурант, который является также депутатом совета села Усть-Вымь, причинил ей физическую боль.

Местного жителя обвинили в нанесении побоев приемной дочери, но мужчина не признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили «КомиОнлайну» в прокуратуре Усть-Вымского района, мировой судья Айкинского судебного участка района прекратил дело по ходатайству обвиняемого в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Так как дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, прокуратура направила представление директору школы, где мужчина преподавал, для устранения нарушений требований трудового законодательства и законодательства об образовании, в том числе для принятия мер для отстранения его от работы.

В настоящее время депутат совета продолжает им оставаться, так как оснований для ограничения его в этом праве нет.

Фото с сайта pixabay.com