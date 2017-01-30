В Коми за бюджетный счет в этом году собираются оздоровить около 59 тысяч детей

В приоритете будут те, кто сейчас в трудной жизненной ситуации.

Как было озвучено на заседании координационного совета при правительстве Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, республика направит из консолидированного бюджета 367,5 миллиона рублей на оздоровительную кампанию 2017 года. Об этом сообщается на сайте правительства Коми.

«Количество оздоравливаемых детей в республике ежегодно увеличивается. В 2016 году оздоровлением и отдыхом было охвачено 58 тысяч 628 детей. В этом году мы намерены выйти на такие же показатели», - отметила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова.

По ее словам, за цифрами в первую очередь должна стоять качественная и безопасная организация кампании. И за это полную ответственность несет и правительство республики, и руководство муниципальных образований, и непосредственно руководство учреждений, участвующих в организации детского отдыха и оздоровления.

Как подчеркнул в докладе заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Максим Ганов, в последние годы наметились положительные тенденции в организации детской оздоровительной кампании. Среди них приоритетная организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация профильных смен для детей, состоящих на профучетах, упор на образовательную и социально значимую деятельность в программах летнего отдыха. М Ганов также отметил увеличение количества стационарных учреждений отдыха и оздоровления, в которых пребывали дети из Коми. Замминистра сообщил, что в 2017 году хотят открыть еще один стационарный детский оздоровительный лагерь - на базе профилактория «Крохаль» Ухтинского государственного технического университета.

Отдельное внимание было обращено на детские палаточные лагеря, так как именно при их организации встречаются нарушения требований санитарных норм и предъявляемых правил. Для решения вопроса Минобрнауки республики разработаны соответствующие методические рекомендации для органов местного самоуправления. Также дополнительные разъяснительные материалы по организации отдыха и оздоровления детей будут направлены от министерства здравоохранения, МЧС, Роспотребнадзора, прокуратуры.

Фото с сайта komiturcenter.ru