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Понедельник, 30 января 2017, 10:46
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10:46
Государственное жилье в Коми сделают более доступным для инвалидов

Но только если будет техническая возможность.

В интервью «Комиинформу» председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова рассказала, что самая глобальная проблема инвалидов республики, которая не дает решить все остальные вопросы, - отсутствие доступной среды. При этом, согласно проведенному в 2015 году опросу, из 2212 человек с инвалидностью лишь трое были готовы к переезду в более комфортные условия. «Людям с инвалидностью это очень нужно, но решиться, например, на переезд могут не все. Во-первых, они зависят от окружения, поскольку доступной среды уж если не в доме, то на территории вокруг - нет. У них за годы сложились хорошие отношения с соседями. Они помогут, принесут, посодействуют. Во-вторых, зачастую люди с инвалидностью живут не одни. Далеко не всегда семья готова из-за своего человека обменять жилье. Говорят, что там уже ремонтик, там уже все сложилось, устраивает район и так далее», - пояснила она.

Интервью опубликовано 27 января. И в тот же день было подписано распоряжение правительства Коми о мерах по приспособлению жилых помещений и общедомового имущества с учетом потребностей инвалидов. Ответственным за исполнение документа назначено министерство труда, занятости и социальной защиты Коми. Ведомству поручено создать региональную межведомственную комиссию по обследованию условий проживания инвалидов, если они живут в многоквартирных домах, входящих в состав государственного, муниципального и частного жилфонда. Для домов государственного жилфонда должны быть разработаны планы мероприятий по приспособлению их для людей с инвалидностью.

Согласно плану мероприятий, так как распоряжение вступило в силу со дня принятия, уже в феврале комиссия при Минсоцтруда должна быть создана. Республиканское министерство имущественных и земельных отношений должно в течение месяца направить в комиссию документы, характеризующие квартиры и дома государственного жилфонда, в которых проживают люди с инвалидностью (технический или кадастровый паспорт, иные документы). На их рассмотрение комиссии отводится два месяца. Месяц отводится на разработку и утверждение плана обследования всех прошедших отбор помещений в Коми. С февраля по март запланирован их осмотр и общение с проживающими там людьми с инвалидностью, чтобы узнать об их потребностях.

Затем три месяца будут готовиться акты обследования каждого жилого помещения и общедомового имущества. Потом будет проводиться проверка экономической целесообразности реконструкции или капремонта части дома, чтобы приспособить ее к нуждам инвалида. Итогом станет заключение, возможно это сделать, или нет. Далее изменения либо будут вносить, либо уведомят жильцов о том, что это невозможно.

Кстати, документ рекомендует органам местного самоуправления создать такие же муниципальные комиссии, которые будут разрабатывать планы по приспособлению жилья из муниципального и частного жилфонда.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
инвалидыжильеДоступная средаопрос
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