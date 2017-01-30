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Понедельник, 30 января 2017, 15:48
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15:48
Житель Коми на девять лет лишился свободы за мини-оранжереи конопли

Мужчина сам употреблял наркотики и оборудовал «теплицы» в сыктывкарской малосемейке.

В марте 2016 года в поле зрения сотрудников полиции попал 35-летний уроженец Удорского района, проживающий в столице Коми. Он нигде не работал, а преступный бизнес организовал в связи с тем, что и сам являлся потребителем наркотиков.

Кроме того, установлено, что сбытчик не только распространял наркотики, но и выращивал их, оборудовав в принадлежащей ему комнате в малосемейном общежитии две конопляных мини-оранжереи. При этом проживал подозреваемый по другому адресу, в свободной квартире своего приятеля.

Оранжереи были оборудованы хоть и кустарно, но в соответствии с последними веяниями и требованиями аграрной промышленности: стены были обиты специальным термоизолирующим и светоотражающим материалом, к потолку крепились конструкции, призванные поддерживать необходимый температурный режим, влажность и вентиляцию.

Оперативники изъяли всевозможные вещества и приспособления для культивирования, переработки, хранения и употребления каннабиса, а также кусты созревшей конопли, высушенные растения и семена и передали экспертам.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, гражданин признан виновным незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Приговором суда ему определено наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Фото пресс-службы УФСКН по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарУдорский район
Криминал
Пресс-релизы
наркобизнесконоплямарихуанатеплица
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Как и 30 лет назад, сыктывкарский лед принес удачу нашей сборной. Я поздравляю Россию с заслуженной победой! Это были захватывающие, яркие и интересные игры, полные спортивного азарта и накала страстей. Все команды сражались достойно, продемонстрировали борцовские качества и командный дух.
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