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11:30 Самый дорогой дом в Сыктывкаре продают за 17,7 миллиона рублей
«КомиОнлайн» составил рейтинг частных строений с самой высокой рыночной ценой.
Самый дорогой дом, который предлагался к продаже к концу января 2017 года, стоит 17 миллионов 669 тысяч рублей. Во столько оценили трехэтажное кирпичное здание на Тентюковской, 7. Потенциальным покупателям предлагают приобрести 260 квадратных метров (195 – жилых), меблированных и отремонтированных в классическом стиле, готовых к проживанию. На первом этаже – сауна со своим санузлом и просторный гараж, на втором - гостиная, санузел и кухня, на третьем – три спальни с собственным санузлом и мансарда.
На втором месте расположился также трехэтажный дом на Тентюковской, 295. Он оценен в 16 миллионов рублей. На 275 «квадратах» (115 – жилые) расположилось шесть комнат, два санузла, гараж.
На третьем месте - дом на Сыктывдинской, 18 (Давпон). Он всего на миллион дешевле, но уже состоит из двух этажей (120 квадратных метров жилой площади из 236). В нем пять жилых комнат, два санузла и кухня-гостиная. К нему прилагается участок на восемь соток и гараж. Судя по снимкам, он отремонтирован и частично меблирован.
Также в настоящее время выставлены на продажу 12 домов, за которые продавцы хотят получить от 10 до 13,5 миллионов рублей.
Самая дорогая квартира в Сыктывкаре продается за 14 миллионов рублей
Фото с сайта 167000.ru
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