В прошлом году в Коми реже ловили на взятках и незаконном обороте наркотиков

На портале правовой статистики Генпрокуратуры России опубликованы данные о преступности в стране за январь-декабрь 2016 года. Согласно рейтингу регионов по количеству зарегистрированных преступлений, Коми находится на 39-й строчке с 19045 таковых. По сравнению с 2015-м годом, в котором наблюдался резкий рост преступности на 8,6 процента, количество зарегистрированных преступлений сократилось (на 9,4 процента). В более чем 10,5 тысячи случаев личность преступника была установлена (меньше на 5,6 процента, чем годом ранее).

В регионе было совершено 780 преступлений особой тяжести (42-е место по стране; меньше на 15 процентов, чем годом ранее), 870 экономических преступлений (39-е место; меньше на 3,2 процента, чем годом ранее), 907 преступлений, связанных с оборотом наркотиков (57-е место, меньше на 15,1 процента, чем годом ранее), 62 взятки (21-е место, меньше на 17,2 процента, чем годом ранее).

*** Министр внутренних дел Коми Виктор Половников на коллегии 25 января рассказал, что каждое второе преступление в 2016 году совершили на пьяную голову: 6322 преступления или 55,4 процента от общего количества. Этот показатель один из самых высоких в России. Каждое девятое преступление в Коми совершается в интернете. А виновных находят только в одном случае из десяти.

Фото с сайта crimestat.ru