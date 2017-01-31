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Вторник, 31 января 2017, 17:27
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17:27
За год средний размер взятки в Коми вырос почти в восемь раз

Он составил 762 тысячи рублей.

Как сообщил 31 января на коллегии прокурор Коми Сергей Бажутов, в 2016 году при снижении преступности количество установленных коррупционных преступлений увеличилось на 10,8 процента - до 308. При этом на 45,5 процента возросло число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, с 18 до 30 - особо тяжких преступных деяний. Практически каждое третье коррупционное преступление связано со взяточничеством. Установлены 93 таких факта, причем 66 из них – именно получение взятки должностным лицом. С 7 до 25 выросло число фактов взяточничества, совершенных в крупном и особо крупном размере. Средний размер взятки увеличился с 99 до 762 тысяч рублей.

Прокуроры выявили 35 преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 33 уголовных дела, в том числе 15 дел в отношении должностных лиц, депутатов и руководителей госучреждений.

В 2016 году увольнение в связи с утратой доверия за получение незаконного вознаграждения от прежнего руководства республики и сокрытие сведений о доходах коснулось шести должностных лиц. Муниципальные власти по актам прокурорского реагирования институт утраты доверия не применяли, хотя основания для этого имелись.

«За прошлый год по направленным в суд уголовным делам установлен ущерб более 976 миллионов рублей. Во время их расследования приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества на сумму 369 миллионов рублей. Но это позволит возместить лишь 37,8 процента причиненного ущерба», - отметил С.Бажутов.

По его словам, всего на судебной стадии по делам коррупционной направленности подсудимые добровольно возместили более 29,5 миллиона рублей. Последовательная позиция гособвинения и суда о виде и размере наказания лицам, возместившим ущерб, стимулирует обвиняемых к совершению таких действий еще на стадии следствия. Если в 2015 году они добровольно возместили семь, то в прошедшем - 235 миллионов рублей.

По искам прокуроров в собственность республики возвращено имущество, в том числе доли участия в хозяйствующих субъектах, стоимостью более 115 миллионов рублей. Лица, совершившие его отчуждение, привлекаются к уголовной ответственности.

«Наработка практики оспаривания сделок и возврата имущества в государственную собственность является важной задачей для всех прокуроров, органов расследования и оперативных подразделений. Используя возможности межведомственных рабочих групп, требуется тщательно проверять подобные факты, обеспечивать контроль за качественной подготовкой и рассмотрением исковых заявлений, исполнением решений суда», - добавил прокурор.

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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КомиСыктывкар
Криминал
Социум
КоррупциявзяткисуммаУщерб
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Комментарии

Макар
31.01.2017 - 17:44
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кризис увеличивает аппетиты

Варюня
31.01.2017 - 19:06
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вот мне ни кто взяток ни когда не предлагал, да просто потому что я не удел, а тот кто у дел надо обложить скрытыми камерами, прослушками,жучками, так там столько их взяточкиков выявится мама не горюй

Артём
31.01.2017 - 19:26
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Странное дело РАЗМЕР ВЗЯТОК известен, а кто берет не известно!!!

Партия-наш руле
31.01.2017 - 20:17
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"...количество УСТАНОВЛЕННЫХ коррупционных преступлений ..." - конец цитаты. НЕ размер взяток увеличился. Просто крупных хапуг РАНЬШЕ r не трогали.

Василий
31.01.2017 - 20:41
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-1
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А вот и еще очередное изменение с приходом нового главы

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31.01.2017 - 21:26
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Василий:
А вот и еще очередное изменение с приходом нового главы
31.01.2017 - 20:41
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Партия-наш руле:
"...количество УСТАНОВЛЕННЫХ коррупционных преступлений ..." - конец цитаты. НЕ размер взяток увеличился. Просто крупных хапуг РАНЬШЕ r не трогали.
31.01.2017 - 20:17
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31.01.2017 - 19:56
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Артём:
Странное дело РАЗМЕР ВЗЯТОК известен, а кто берет не известно!!!
31.01.2017 - 19:26
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