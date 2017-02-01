КомиОнлайн

Новости

Среда, 01 февраля 2017, 09:16
  • 160
  • 0
  • 1

09:16
В Коми приговоренным к исправительным работам порой негде отбывать наказание

Уголовно-исполнительные инспекции направляют их в организации, где нет рабочих мест.

Как сообщил 31 января на коллегии прокурор Коми Сергей Бажутов, отдельного внимания заслуживает вопрос исполнения наказания в виде исправительных работ, которое в республике в 2016 году отбывали 972 лица, или 11,3 процента от общего числа осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Из них в прошлом году указанное наказание исполнено в отношении 212 лиц.

Проведенная прокурорская проверка нашла нарушения на всех стадиях исполнения этого наказания, допускаемые и органами местного самоуправления, и работодателями, но в большей степени сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций (УИИ). Эти нарушения препятствуют своевременному и полному достижению целей наказания – восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Так, в организациях Сыктывкара установлены факты отказа троим осужденным в трудоустройстве из-за отсутствия регистрации. При этом должностные лица УИИ не поспешили защитить трудовые права работников. По иным основаниям отказали в приеме на работу осужденным и в других муниципалитетах, но комплексная оценка этому дана только прокурорами Вуктыла, Печоры и Усть-Куломского районов, направивших представления, по результатам рассмотрения которых шестеро осужденных трудоустроены в организациях, ранее отказавших им в этом.

«В деятельности подразделений УИИ имеют место нарушения, препятствующие осужденным своевременно приступить к отбытию наказания. Инспекции, выдавая предписания для трудоустройства, не выясняют обстоятельства и поэтому неоднократно направляют осужденных в организации, где отсутствуют рабочие места. В результате в 870 случаях их не приняли на работу в организациях Сыктывкара, Печоры, Ухты и Воркуты», - отметил С.Бажутов.

Например, осужденной женщине сотрудники инспекции в мае выдали предписания в две сыктывкарские организации, где вакансии отсутствовали. В итоге она трудоустроилась только 1 июня на основании третьего предписания в ООО «КЭП».

В Усть-Цилемском районе осужденный мужчина в связи с отсутствием вакансий в организациях,  включенных в перечень мест для отбытия наказания, направлен для трудоустройства к индивидуальному предпринимателю. Такие случаи возможны, однако УИИ должны более расторопно ходатайствовать перед чиновниками о корректировке перечня, а не спустя месяц, как это случилось в Усть-Цильме.

По словам прокурора, не во всех случаях обеспечивается исполнение требований, регламентирующих контроль за условиями отбывания наказания и исполнением требований приговора. Так, должностные лица инспекций в Ухте, Усть-Куломском и Сысольском районах оставили без внимания факты неявки осужденных на регистрацию и прогулов на работе. Необходимые в подобных случаях предупреждения в отношении их применяли несвоевременно.

Имеются нарушения и при ведении работы по розыску осужденных к исправработам, о которых сотрудники инспекций сообщают позже установленного 30-дневного срока, что влечет несвоевременную организацию розыска. Такая ситуация возникла в марте в Воркуте, когда предстояло отыскать 17 «уклонистов».

*** В городах и районах республики для отбытия исправительных работ определены 778 различных организаций. Содержание этого вида наказания заключается в отбывании лицом определенного в приговоре суда срока по месту работы, а также в удержании в доход государства от 5 до 20 процентов из заработка осужденного. В обязанности осужденных лиц, не имеющих основного места работы, входит трудоустройство в местах, определяемых местными властями по согласованию с органом, исполняющим наказание, но в районе места жительства осужденного. В период отбывания наказания осужденный ограничивается и в ряде прав. Например, запрещается увольнение по собственному желанию без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

С начала 2017 года в России будут применять новый вид уголовного наказания

Фото с сайта pixabay.com

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкарВуктылПечораУсть-Куломский районУхта
Общество
Социум
исправительные работынаказаниевакансиитрудоустройство
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Супервайзер
Солдатов Александр Васильевич (Сыктывкар)
от 40000 RUR

Директор по развитию
Modern Staff (Сыктывкар)

Менеджер по продажам услуг
Центр независимой экспертизы и оценки (Сыктывкар)
от 20000 до 60000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Февраль 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Аллё..???:
Где итоги и оценка эффективности деятельности конкретных руководителей -пофамильно ???. Опрос был привязан к конкретным лицам и руководителям местного самоуправления и оценивалась их деятельность, а их почему то нигде в итоге нет.
01.02.2017 - 10:12
Перейти к новости
mkkkqiyipnhr:
Здравствуйте! Оказываем помощь в получении гражданам и сотрудникам предприятий карт метро в сеть торговых центров Metro CASH and CARRY.http://www.metro-kk.ru
01.02.2017 - 10:05
Перейти к новости
Вася:
Говорить можно много а толку мало, поправочку в законе надо и всего то, чиновник лицо государства соответственно должен быть примером и спрос с него больше взял от 15 лет украл от 15 лет и все само уляжется...
01.02.2017 - 08:59
Перейти к новости
Сергей, Ухта.:
Вся страна в коррупции поросла. Виноват президент и правительство.
01.02.2017 - 08:39
Перейти к новости
Александр:
Доллар падает, а аппетиты -те же ,это просто компенсация перед посадкой . Такова тяжелая борьба за существование членов партии Единая Россия ! За ними еще лет пять последят , а потом арестуют , как Гайзера , такова практика ,собирать факты взятки - 5-6 лет.
01.02.2017 - 08:09
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика