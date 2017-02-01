В Коми приговоренным к исправительным работам порой негде отбывать наказание

Как сообщил 31 января на коллегии прокурор Коми Сергей Бажутов, отдельного внимания заслуживает вопрос исполнения наказания в виде исправительных работ, которое в республике в 2016 году отбывали 972 лица, или 11,3 процента от общего числа осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Из них в прошлом году указанное наказание исполнено в отношении 212 лиц.

Проведенная прокурорская проверка нашла нарушения на всех стадиях исполнения этого наказания, допускаемые и органами местного самоуправления, и работодателями, но в большей степени сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций (УИИ). Эти нарушения препятствуют своевременному и полному достижению целей наказания – восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Так, в организациях Сыктывкара установлены факты отказа троим осужденным в трудоустройстве из-за отсутствия регистрации. При этом должностные лица УИИ не поспешили защитить трудовые права работников. По иным основаниям отказали в приеме на работу осужденным и в других муниципалитетах, но комплексная оценка этому дана только прокурорами Вуктыла, Печоры и Усть-Куломского районов, направивших представления, по результатам рассмотрения которых шестеро осужденных трудоустроены в организациях, ранее отказавших им в этом.

«В деятельности подразделений УИИ имеют место нарушения, препятствующие осужденным своевременно приступить к отбытию наказания. Инспекции, выдавая предписания для трудоустройства, не выясняют обстоятельства и поэтому неоднократно направляют осужденных в организации, где отсутствуют рабочие места. В результате в 870 случаях их не приняли на работу в организациях Сыктывкара, Печоры, Ухты и Воркуты», - отметил С.Бажутов.

Например, осужденной женщине сотрудники инспекции в мае выдали предписания в две сыктывкарские организации, где вакансии отсутствовали. В итоге она трудоустроилась только 1 июня на основании третьего предписания в ООО «КЭП».

В Усть-Цилемском районе осужденный мужчина в связи с отсутствием вакансий в организациях, включенных в перечень мест для отбытия наказания, направлен для трудоустройства к индивидуальному предпринимателю. Такие случаи возможны, однако УИИ должны более расторопно ходатайствовать перед чиновниками о корректировке перечня, а не спустя месяц, как это случилось в Усть-Цильме.

По словам прокурора, не во всех случаях обеспечивается исполнение требований, регламентирующих контроль за условиями отбывания наказания и исполнением требований приговора. Так, должностные лица инспекций в Ухте, Усть-Куломском и Сысольском районах оставили без внимания факты неявки осужденных на регистрацию и прогулов на работе. Необходимые в подобных случаях предупреждения в отношении их применяли несвоевременно.

Имеются нарушения и при ведении работы по розыску осужденных к исправработам, о которых сотрудники инспекций сообщают позже установленного 30-дневного срока, что влечет несвоевременную организацию розыска. Такая ситуация возникла в марте в Воркуте, когда предстояло отыскать 17 «уклонистов».

*** В городах и районах республики для отбытия исправительных работ определены 778 различных организаций. Содержание этого вида наказания заключается в отбывании лицом определенного в приговоре суда срока по месту работы, а также в удержании в доход государства от 5 до 20 процентов из заработка осужденного. В обязанности осужденных лиц, не имеющих основного места работы, входит трудоустройство в местах, определяемых местными властями по согласованию с органом, исполняющим наказание, но в районе места жительства осужденного. В период отбывания наказания осужденный ограничивается и в ряде прав. Например, запрещается увольнение по собственному желанию без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

С начала 2017 года в России будут применять новый вид уголовного наказания

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