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Среда, 01 февраля 2017, 16:51
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16:51
Клиенты Сбербанка в Коми могут завести счет для социальных выплат

Ставка по нему составляет 3,5 процента годовых в рублях.

Сбербанк запустил новый банковский продукт для физических лиц – «Номинальный счет для зачисления социальных выплат». Процентная ставка по нему составляет 3,5 процента годовых в рублях, сообщает пресс-служба Сбербанка в Коми.

Счет открывается в российских рублях родителям, опекунам, попечителям для зачисления социальных выплат, выплачиваемых им на содержание несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан. Подопечные являются бенефициарами по номинальному счету.

Для его открытия законному представителю подопечного достаточно один раз предъявить в отделение Сбербанка необходимые документы и в дальнейшем получать зачисленные на него социальные выплаты, предназначенные на содержание подопечного, без получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Отличительной особенностью номинального счета является то, что он открывается для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат подопечному. Сведения о бенефициаре указываются в договоре номинального счета.

«Введение номинального счета значительно упростило процедуру получения законными представителями граждан, находящихся под опекой или попечительством, средств, которые предназначены на их содержание», – подчеркнула заместитель управляющего Коми отделением Алина Хвищук.

Подробная информация – на сайте www.sberbank.ru.

*** Генеральная лицензия Банка России №1481. Официальные сайты — www.sberbank.com, www.sberbank.ru.

Фото Игоря Соколова

 

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КомиСыктывкар
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Социум
Сбербанк
банксоцвыплатысчета
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