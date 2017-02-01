Фиксирующие нарушения на трассах в Коми фоторадарные комплексы модернизируют

С наступлением лета к их работе будут предъявлять новые требования.

Как сообщил на пресс-конференции 1 февраля исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД МВД по Коми Андрей Перловас, с 1 июня будет введен в действие новый госстандарт, который определяет требования к приборам автоматической фиксации правонарушений. Установленные стационарные рубежи контроля в Сыктывкаре этому ГОСТу соответствуют, а мобильные «треноги» - нет. Поэтому их к лету предстоит модернизировать.

«Передвижные комплексы поддаются доработке, с призводителями мы связались, они готовы помочь. На каждый прибор предстоит затратить не более 60 тысяч рублей. После этого они продолжат функционировать», - отметил А.Перловас.

Стоит отметить, что в 2016 году фоторадарные комплексы полиции полгода не фиксировали нарушения ПДД на трассах в Коми, так как не нашлось денег на их поверку и ремонт.

А.Перловас также напомнил, что в регионе хотят установить 77 стационарных рубежей контроля. Прогнозируемая стоимость проекта составит около 400 миллионов рублей. Сейчас готовится проектная документация. Ввести камеры в строй собираются к 2019 году.

«С момента установки рубежей контроля в Сыктывкаре заметно стала падать аварийность», - добавил он.

Сейчас в республике работает 17 рубежей контроля, 29 передвижных комплексов, мобильный комплекс «Паркон». При этом планируется докупить оборудование и установить еще 77 рубежей контроля.

Ежедневно камеры на рубежах контроля фиксируют нарушения на два миллиона рублей.

Путешествие «письма счастья» в Сыктывкаре: от нарушения до уведомления

Фото Владилена Олофинского