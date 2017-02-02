Кредитный портфель Россельхозбанка в малом и среднем бизнесе достиг 505 миллиардов рублей

В 2016 году Россельхозбанк направил на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса свыше 294 миллиардов рублей. Кредитный портфель банка в данном сегменте составил 505 миллиардов рублей.

По информации пресс-службы Россельхозбанка, вопросам развития малого и среднего бизнеса уделяется особое внимание, оказывается финансовая поддержка клиентам из различных отраслей экономики. За время своей деятельности Россельхозбанк направил свыше 2,4 триллиона рублей кредитных ресурсов на малое и среднее предпринимательство.

Банк планомерно работает над совершенствованием условий и продуктовой линейки для данного сегмента. В январе текущего года Россельхозбанк первым подписал соглашение с министерством сельского хозяйства о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке пять процентов и приступил к реализации нового механизма выдачи займов.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook