Санаторий «Лесная новь» в Кировской области вернули в собственность Коми

По информации пресс-службы главы региона, по иску прокуратуры Коми на основании решения Арбитражного суда Кировской области в собственность республиканского предприятия ООО «Здравницы Республики» переданы ранее отчужденные 89,62 процента доли в уставном капитале ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю.Ф. Янтарева». Соответствующая запись о переходе права собственности внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 30 января 2017 года.

В ноябре 2016 году в Росимущество и Минэкономразвития России по поручению главы Коми было направлено ходатайство о передаче в собственность республики санатория «Колос». На оформление документов было отведено три месяца. В январе 2017 года между Коми и Росимуществом подписан договор о передаче санатория, переход права собственности зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц.

На базе этих двух санаториев планируется организовать круглогодичные центры для отдыха и оздоровления детей из Коми, а также иных категорий граждан по льготным путевкам за счет средств Фонда социального страхования, говорится в сообщении.

*** По версии следствия, в 2010-2013 годах бывший руководитель «Сыктывкарского ЛВЗ», директор ООО «Здравницы республики» Александр Уманский, введя в заблуждение других лиц, совершил ряд последовательных и взаимосвязанных преступных действий по хищению активов возглавляемой им организации – акций санатория «Лесная новь». В результате этого «Здравницы Республики» вышли из состава участников ООО «Санаторий «Лесная новь», что понесло ущерб на общую сумму более 67 миллионов рублей. А.Уманского задержали 18 марта 2016 года, а спустя три дня арестовали. В ходе предварительного расследования А.Уманский признал вину в совершенном преступлении и возместил причиненный ущерб, расследование завершено, а дело передано для утверждения обвинительного заключения.

Фото с сайта lesnov.info