Пострадавшие на производстве жители Коми получили за январь увеличенные страховые выплаты

В 2017 году на четыре процента увеличены размеры ежемесячных страховых выплат для пострадавших на производстве жителей Коми. Соответствующее постановление правительства России, утвердившее коэффициент индексации выплат 1,04, вступило в силу уже в январе, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда соцстраха. За короткое время специалисты отделения ФСС по Коми сделали перерасчеты и уточнили списки их получателей, чтобы до конца января перечислить пострадавшим проиндексированные выплаты.

«Сумма доплаты за январь составила более шести миллионов рублей, а всего на январские выплаты израсходовано более 167 миллионов рублей, – уточнил начальник отдела страхования профрисков отделения фонда Андрей Золотухин. – При этом количество получателей осталось на уровне прошлого года – около семи с половиной тысяч человек. Всего в наступившем году планируется израсходовать на ежемесячное страховое обеспечение пострадавших на производстве жителей Коми 2,47 миллиарда рублей, что на 54 миллиона рублей больше по сравнению с расходами прошлого года.

Фото Елены Кабаковой