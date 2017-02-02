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Пострадавшие на производстве жители Коми получили за январь увеличенные страховые выплаты
Сумма доплаты за январь составила более шести миллионов рублей.
В 2017 году на четыре процента увеличены размеры ежемесячных страховых выплат для пострадавших на производстве жителей Коми. Соответствующее постановление правительства России, утвердившее коэффициент индексации выплат 1,04, вступило в силу уже в январе, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда соцстраха. За короткое время специалисты отделения ФСС по Коми сделали перерасчеты и уточнили списки их получателей, чтобы до конца января перечислить пострадавшим проиндексированные выплаты.
«Сумма доплаты за январь составила более шести миллионов рублей, а всего на январские выплаты израсходовано более 167 миллионов рублей, – уточнил начальник отдела страхования профрисков отделения фонда Андрей Золотухин. – При этом количество получателей осталось на уровне прошлого года – около семи с половиной тысяч человек. Всего в наступившем году планируется израсходовать на ежемесячное страховое обеспечение пострадавших на производстве жителей Коми 2,47 миллиарда рублей, что на 54 миллиона рублей больше по сравнению с расходами прошлого года.
Фото Елены Кабаковой
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