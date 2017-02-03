Правительство не будет продлевать программу ипотеки с господдержкой на 2017 год

Как пишет «Коммерсант», первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство приняло решение не продлевать программу ипотеки с господдержкой в 2017 году. В настоящее время банки предлагают ипотечные ставки от 12 процентов и ниже, уточнил он. «В рамках антикризисного плана мы как раз добивались того, чтобы для заемщика ставка была не больше 12 процентов. Когда принимали решение о субсидировании, банки предлагали по 15 процентов, до 20 процентов годовых», – рассказал он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что программа стала достаточно эффективной и свои задачи выполнила. «Многие даже считают, что это одна из самых эффективных мер антикризисного плана. По нашим обязательствам мы в целом пока считаем, что не потратим больше 17 миллиардов рублей, а жилья было приобретено в новостройках около 25 миллионов квадратных метров», – приводит РИА «Новости» его слова.

По данным Национального банка Коми, за девять месяцев 2016 года в республике было выдано 4130 жилищных кредитов на сумму 6,35 миллиарда рублей, в том числе 4084 ипотечных кредита на 6,3 миллиарда. Несмотря на то что в регионе жилищные кредиты выдают восемь банков, основной объем приходится на Сбербанк. По данным этой финансовой организации, за 11 месяцев жителям Коми было выдано ипотечных кредитов на сумму свыше 6 миллиардов рублей, жилищные условия смогли улучшить 4,2 тысячи семей. По программе «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев было выдано более 850 кредитов на сумму около 1,4 миллиарда рублей.

Были у программы и недостатки. По словам председателя совета директоров ООО «Горстрой» Тамары Улановой, реализация программы привела к падению продаж на вторичном рынке, что в итоге сказалось и на «первичке».

Ипотека с господдержкой предусматривала приобретение жилья в новостройках. Чтобы купить квартиру в новом доме, необходим был основательный первоначальный взнос. Как правило, деньги на него появлялись после продажи существующей квартиры. Со временем продать старую квартиру становилось все сложнее: цены на недвижимость стали падать, а число потенциальных покупателей – уменьшаться (у одних снижались доходы, другие понимали, что выгоднее взять кредит на новострой под 11 процентов, чем на вторичное жилье под 13 и более процентов). В итоге количество сделок на вторичном рынке заметно снизилось. Как следствие стали уменьшаться продажи на первичном рынке, так как основной покупатель новостроя – клиенты, уже имеющие жилье и не могущие сейчас его продать.

Фото с сайта firestock.ru