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Пятница, 03 февраля 2017, 08:38
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08:38
Правительство не будет продлевать программу ипотеки с господдержкой на 2017 год

В Коми каждый пятый кредит выдавался на льготных условиях.

Как пишет «Коммерсант», первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство приняло решение не продлевать программу ипотеки с господдержкой в 2017 году. В настоящее время банки предлагают ипотечные ставки от 12 процентов и ниже, уточнил он. «В рамках антикризисного плана мы как раз добивались того, чтобы для заемщика ставка была не больше 12 процентов. Когда принимали решение о субсидировании, банки предлагали по 15 процентов, до 20 процентов годовых», – рассказал он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что программа стала достаточно эффективной и свои задачи выполнила. «Многие даже считают, что это одна из самых эффективных мер антикризисного плана. По нашим обязательствам мы в целом пока считаем, что не потратим больше 17 миллиардов рублей, а жилья было приобретено в новостройках около 25 миллионов квадратных метров», – приводит РИА «Новости» его слова.

По данным Национального банка Коми, за девять месяцев 2016 года в республике было выдано 4130 жилищных кредитов на сумму 6,35 миллиарда рублей, в том числе 4084 ипотечных кредита на 6,3 миллиарда. Несмотря на то что в регионе жилищные кредиты выдают восемь банков, основной объем приходится на Сбербанк. По данным этой финансовой организации, за 11 месяцев жителям Коми было выдано ипотечных кредитов на сумму свыше 6 миллиардов рублей, жилищные условия смогли улучшить 4,2 тысячи семей. По программе «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев было выдано более 850 кредитов на сумму около 1,4 миллиарда рублей.

Были у программы и недостатки. По словам председателя совета директоров ООО «Горстрой» Тамары Улановой, реализация программы привела к падению продаж на вторичном рынке, что в итоге сказалось и на «первичке».

Ипотека с господдержкой предусматривала приобретение жилья в новостройках. Чтобы купить квартиру в новом доме, необходим был основательный первоначальный взнос. Как правило, деньги на него появлялись после продажи существующей квартиры. Со временем продать старую квартиру становилось все сложнее: цены на недвижимость стали падать, а число потенциальных покупателей – уменьшаться (у одних снижались доходы, другие понимали, что выгоднее взять кредит на новострой под 11 процентов, чем на вторичное жилье под 13 и более процентов). В итоге количество сделок на вторичном рынке заметно снизилось. Как следствие стали уменьшаться продажи на первичном рынке, так как основной покупатель новостроя – клиенты, уже имеющие жилье и не могущие сейчас его продать.

Фото с сайта firestock.ru

«КомиОнлайн»
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ЭкономикаОбщество
Социум
Финансыкредитыкредитованиеипотекажилье
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Вася:
Ставки у сбера по кредитам просто зашкаливают! Зато ставки по вкладам самые низкие. Посмотрите официальные зарплаты Грефа и его приближённых, все станет ясно. А это частный банк 51% гос-ва.
03.02.2017 - 13:05
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Дима:
Хм.. Сбербанк - это региональное отделение Центробанка ??? Скорее всего эти пикетчики конкуренты сбера))
03.02.2017 - 12:19
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Filippovich:
Кстати! Госдума и др. органы власти сейчас получают ок. 500 тыс. руб. в месяц! Кроме того, ещё и спецстоловые, спецмедицина, льготы и пр. А теперь посчитайте - какая пенсия у них. Т.к. пенсия для них рассчитывается в 75% от заработка, то с каждых 100 тыс = 75 тыс.
03.02.2017 - 12:05
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Весь фокус в том, что не власть для народа – а наоборот!!! Если демократия (народовластие), то народ должен платить власти столько – сколько она заслуживает.
03.02.2017 - 11:39
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Ян.:
При подключении интернета, роутер дают и устанавливают бесплатно. И так должно быть со всевозможными счётчиками. Их цена и установка заложены в стоимость воды,электроэнергии ,газа и так далее.
03.02.2017 - 11:35
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