В поисках одобрения: более трети россиян публикуют фото в соцсетях ради лайков

Люди все чаще стали использовать социальные сети не для общения, а для получения публичного одобрения. К такому выводу пришли исследователи «Лаборатории Касперского», которые провели массовый опрос, пишет «Комсомольская правда».

Так, 24 процента респондентов по всему миру признались, что используют свои аккаунты для того, чтобы выставить напоказ себя, свою жизнь, успехи детей и друзей. В России этот показатель и того выше – 39 процентов, установили во время соцопроса.

Выяснилось также, что мужчины готовы поделиться пикантными подробностями о себе чаще, чем женщины. Например, 5 процентов мужчин признались, что ради большого количества лайков и комментариев готовы опубликовать свою полностью обнаженную фотографию. Среди женщин таких отважных намного меньше – 1 процент. Запостить фотографию себя в откровенной одежде готовы уже 8 процентов российских мужчин и 4 процента женщин. Помимо этого, 11 процентов россиянок и 16 процентов россиян согласились приукрасить информацию о своем времяпровождении, чтобы «заработать» одобрение подписчиков.

Также исследователи установили, что ради лайков люди готовы даже нарушить ряд этических норм. Более 5 процентов респондентов признались, что могут постить фотографии близких в откровенной одежде, еще 9 процентов готовы раскрывать секретную или смущающую информацию о своих близких. Выложить в Сеть фото нетрезвых друзей ради потехи согласились 12 процентов респондентов.

При этом опрошенные рассказали, что для них крайне важна поддержка близких. В частности, 22 процента россиян признались, что если дорогой им человек не лайкает и не комментирует их посты, они начинают тревожиться.

«В поисках социального одобрения люди перестали различать, чем можно делиться со всеми, а что лучше оставить приватным. Важно не только обеспечивать собственную безопасность, но и уважать частную жизнь окружающих. Исследование показало: 58 процентов людей чувствуют дискомфорт, если их друзья публикуют фотографии, которые они не хотели бы выносить на всеобщее обозрение», – прокомментировал результаты опроса руководитель управления по социальным медиа «Лаборатории Касперского» Евгений Черешнев.

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