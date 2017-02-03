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Пятница, 03 февраля 2017, 14:17
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14:17
Размер гарантированного денежного дохода в Коми не изменился

Сумма осталась такой же, какая действовала с июля прошлого года.

Указом правительства республики установлен средний размер гарантированного душевого денежного дохода с 1 января 2017 года. Он остался на прежнем уровне – 2578 рублей в месяц.

В северной природно-климатической зоне он составляет 2999 рубля в месяц, в южной – 2396 рублей (этот размер не меняется с октября 2015 года). В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы. В южную зону включены все остальные муниципалитеты республики.

Гарантированный душевой денежный доход используется при расчете размеров социальных пособий, выплачиваемых в республике. Он был введен в Коми в 1996 году как вид социальных гарантий: государство якобы гарантирует населению определенный уровень минимального душевого дохода.

В правительстве Коми также решили не пересматривать средний размер прожиточного минимума.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
доходнаселениесоцгарантии
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Xaker:
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Кстати! Госдума и др. органы власти сейчас получают ок. 500 тыс. руб. в месяц! Кроме того, ещё и спецстоловые, спецмедицина, льготы и пр. А теперь посчитайте - какая пенсия у них. Т.к. пенсия для них рассчитывается в 75% от заработка, то с каждых 100 тыс = 75 тыс.
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