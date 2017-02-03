Размер гарантированного денежного дохода в Коми не изменился

Сумма осталась такой же, какая действовала с июля прошлого года.

Указом правительства республики установлен средний размер гарантированного душевого денежного дохода с 1 января 2017 года. Он остался на прежнем уровне – 2578 рублей в месяц.

В северной природно-климатической зоне он составляет 2999 рубля в месяц, в южной – 2396 рублей (этот размер не меняется с октября 2015 года). В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы. В южную зону включены все остальные муниципалитеты республики.

Гарантированный душевой денежный доход используется при расчете размеров социальных пособий, выплачиваемых в республике. Он был введен в Коми в 1996 году как вид социальных гарантий: государство якобы гарантирует населению определенный уровень минимального душевого дохода.

В правительстве Коми также решили не пересматривать средний размер прожиточного минимума.

Фото Елены Кабаковой