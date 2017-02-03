Уроженец Коми пришел третьим на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Южной Корее

В Пхенчхане (Южная Корея) стартовал девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Как сообщает портал Чемпионат, в лыжном спринте классическим стилем победили россиянин Глеб Ретивых и словенка Анна-Мария Лампич. Еще один россиянин Андрей Парфенов стал третьим. В женских соревнованиях Алиса Жамбалова заняла пятое место.

Как пишет «Комсомольская правда в Коми», в финальной гонке задавали тон Александр Панжинский и уроженец Коми А.Парфенов. Наш земляк держался лидера. Г.Ретивых практически постоянно шел четвертым-пятым, как и норвежец Сондре Турволл Фоссли. Однако, как оказалось, оба просто экономили силы на финиш. На последнем подъеме норвежец выдал мощное ускорение, поддержать которое оказалось под силу только Г.Ретивых. А.Парфенов вступил в гонку за третье место с канадцем Леном Вальясом - и выиграл.

*** Андрей Парфенов родился в Троицко-Печерске 17 декабря 1987 года. В составе сборной Коми выступал до 2011 года, после решил перейти в команду Тюмени.

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