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Понедельник, 06 февраля 2017, 12:46
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12:46
В России гомеопатию признали лженаукой

Ученые рекомендовали аптекам выставлять лекарства и гомепатические препараты на разных полках.

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук выпустила меморандум, признающий гомеопатию лженаукой, сообщает интернет-журнал «N+1». Согласно документу, ученые пришли к выводу, что гомеопатия не имеет под собой научных оснований, а гомеопатические методы диагностики и лечения не работают. Перед обнародованием меморандума специалисты изучили публикации в научных изданиях и отчеты о клинических исследованиях, посвященных лечению сверхмалыми дозами различных веществ.

Гомеопатия зародилась в конце 1770-х годов. Ее основные принципы сформировал немецкий врач Самуэль Ганеман, утверждавший, что сверхнизкие дозы веществ, способные спровоцировать симптомы одного из заболеваний, способны лечить это заболевание. У гомеопатии сегодня существует множество последователей, которые зачастую пренебрегают способами лечения с подтвержденной эффективностью в пользу гомеопатических методов, нередко не дешевых.

В гомеопатии «лечебное» вещество разбавляется во множество раз, причем нередко получается, что в конечном растворе это вещество отсутствует полностью. Современные представления о химии и физике отвергают какой-либо лечебный эффект от таких растворов, а утверждения гомеопатов о «памяти воды», как отмечает комиссия, не выдерживают научной критики. При этом, согласно меморандуму, не следует путать гомеопатию с фитотерапией, в которой лекарства содержат значительные количества растительных активных веществ.

В заключение комиссия предложила несколько рекомендаций по регулированию гомеопатии. В частности ученые рекомендовали гомеопатам знакомиться с современными научными данными об эффективности гомеопатии и не использовать гомеопатические препараты в качестве единственного способа лечения пациентов. Средствам массовой информации комиссия рекомендует не преподносить гомеопатию в своих публикациях «в качестве действенной и предположительно полезной медицинской практики».

Самой же главной стала рекомендация министерству здравоохранения России пересмотреть решения о внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения, принятые около 20 лет. Исследователи также обратились к аптекам с просьбой отказаться от совместной продажи лекарств и гомеопатических средств и создать для продажи гомеопатических веществ отдельные стойки. Врачам комиссия посоветовала информировать пациентов о лженаучности и неэффективности гомеопатии.

Фото пресс-службы главы Коми

«КомиОнлайн»
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Москва
Общество
Социум
гомеопатиялекарстваисследованияаптеки
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