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Понедельник, 06 февраля 2017, 16:07
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16:07
Мэрию обязали защитить сыктывкарские дачи от лесных пожаров

В мае вокруг садоводческого товарищества в Нижнем Чове должны вырубить деревья.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, садоводческое товарищество «Дубок-2» окружено лесами, а значит, подвержено угрозе лесных пожаров. В течение нескольких лет председатель товарищества безуспешно обращалась в городскую администрацию по вопросу обустройства противопожарных разрывов от границ застройки до лесных насаждений. Самостоятельно дачники этот вопрос решить не могли из-за необходимости рубки деревьев на землях лесного фонда, которые не могли быть предоставлены садоводческому товариществу.

В силу закона администрация городского округа наделена полномочиями по обеспечению мер первичной пожарной безопасности. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию Сыктывкара обязанности принять меры к обеспечению пожарной безопасности «Дубка-2». Суд удовлетворил заявленные требования, обязав администрацию города исполнить решение в срок до 15 мая 2017 года, то есть до начала пожароопасного сезона. Решение суда в законную силу не вступило.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарНижний Чов
Общество
Социум
ЛесПожарыдачники
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