Мэрию обязали защитить сыктывкарские дачи от лесных пожаров

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, садоводческое товарищество «Дубок-2» окружено лесами, а значит, подвержено угрозе лесных пожаров. В течение нескольких лет председатель товарищества безуспешно обращалась в городскую администрацию по вопросу обустройства противопожарных разрывов от границ застройки до лесных насаждений. Самостоятельно дачники этот вопрос решить не могли из-за необходимости рубки деревьев на землях лесного фонда, которые не могли быть предоставлены садоводческому товариществу.

В силу закона администрация городского округа наделена полномочиями по обеспечению мер первичной пожарной безопасности. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию Сыктывкара обязанности принять меры к обеспечению пожарной безопасности «Дубка-2». Суд удовлетворил заявленные требования, обязав администрацию города исполнить решение в срок до 15 мая 2017 года, то есть до начала пожароопасного сезона. Решение суда в законную силу не вступило.

Фото Владилена Олофинского