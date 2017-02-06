В 2016 году самым популярными именами для новорожденных в Коми были Матвей и Виктория

Сменить имя в регионе за год пожелало на 45 человек больше.

Самые популярные имена мальчиков 2016 года – Матвей, Дмитрий, Максим, Александр, Артем, у девочек – Виктория, Анастасия, Мария, Ксения, София, Анна, Полина, сообщили «КомиОнлайну» в министерстве юстиции региона.

Самые редкие имена мальчиков были: Фарид, Фирдаус, Эрнест, Эудженио, Умар, Юсуф, Яков, у девочек – Эллина, Яра, Юстина, Раяна, Эльмира, Юлианна, Ясмин, Зарина.

Как сообщалось ранее, по предварительной оценке, за 11 месяцев в Коми родилось 10342 ребенка.

По данным ведомства, в прошлом году было составлено 508 актовых записей о перемене имени – на 45 больше, чем в 2015-м. Основными причинами названы возврат к добрачной или родовой фамилии, собственное желание заявителя. На основании решения органа опеки было составлено 111 актовых записей о перемене имени, фамилии ребенка.

*** Самые популярные имена мальчиков 2015 года – Дмитрий, Максим, Александр, Артем, у девочек – Виктория, Анастасия, Мария, Ксения, София, Анна, Полина.

Самые редкие имена мальчиков – Янислав, Энтони, Хабиб, Фарид, Эмир, Эрик, Фархад, у девочек – Ясмина, Юния, Юлианна, Ювента, Эмиля, Ярина, Эманнуэла, Эуджения.

Родителей обяжут выбирать не нарушающие детские права и интересы имена

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