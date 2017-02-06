КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 06 февраля 2017, 17:07
  • 462
  • 0
  • 1

17:07
В 2016 году самым популярными именами для новорожденных в Коми были Матвей и Виктория

Сменить имя в регионе за год пожелало на 45 человек больше.

Самые популярные имена мальчиков 2016 года – Матвей, Дмитрий, Максим, Александр, Артем, у девочек – Виктория, Анастасия, Мария, Ксения, София, Анна, Полина, сообщили «КомиОнлайну» в министерстве юстиции региона.

Самые редкие имена мальчиков были: Фарид, Фирдаус, Эрнест, Эудженио, Умар, Юсуф, Яков, у девочек – Эллина, Яра, Юстина, Раяна, Эльмира, Юлианна, Ясмин, Зарина.

Как сообщалось ранее, по предварительной оценке, за 11 месяцев в Коми родилось 10342 ребенка.

По данным ведомства, в прошлом году было составлено 508 актовых записей о перемене имени – на 45 больше, чем в 2015-м. Основными причинами названы возврат к добрачной или родовой фамилии, собственное желание заявителя. На основании решения органа опеки было составлено 111 актовых записей о перемене имени, фамилии ребенка.

*** Самые популярные имена мальчиков 2015 года – Дмитрий, Максим, Александр, Артем, у девочек – Виктория, Анастасия, Мария, Ксения, София, Анна, Полина.

Самые редкие имена мальчиков – Янислав, Энтони, Хабиб, Фарид, Эмир, Эрик, Фархад, у девочек – Ясмина, Юния, Юлианна, Ювента, Эмиля, Ярина, Эманнуэла, Эуджения.

Родителей обяжут выбирать не нарушающие детские права и интересы имена

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
ДетиименаДемография
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы


от 50000 RUR

Менеджер по продажам
РегионПромИнжиниринг (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Февраль 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Пончик:
Их всех сюда силком затащили??? Ухахаха
06.02.2017 - 22:42
Перейти к новости
sissy:
Зря! Трансексуал в армии был бы на вес золота: тебе столько внимания со стороны мужчин, и когда захочешь - получишь своё, без чего не представляешь нормальную жизнь))
06.02.2017 - 22:40
Перейти к новости
oaMashka92:
111
06.02.2017 - 22:36
Перейти к новости
гриб:
проще было бы на камеру в очко подолбиться.выродки
06.02.2017 - 22:12
Перейти к новости
Аника:
Не, я бы на всякий случай член оставил в военкомате.
06.02.2017 - 21:43
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика