Бесплатную приватизацию жилья в России сделают бессрочной

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. В пояснительной записке к первоначальному законопроекту, который продлевал приватизацию лишь для определенных категорий, авторы указывали, что значительная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения будет поставлена в неравное положение по сравнению с теми, кто получил и приватизировал жилье до указанной даты, сообщает ТАСС.

Кроме того, отмечали разработчики, на территории Крыма и Севастополя в 2014-2016 годах «проводилась работа по принятию нормативных правовых актов, определяющих порядок передачи жилых помещений в собственность граждан, проведена инвентаризация многоквартирного жилищного фонда». В этой связи продление срока бесплатной приватизации жилых помещений для крымчан «будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье», убеждены авторы законопроекта.

По информации издания, депутаты-единороссы подготовили поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан к принятому в первом чтении законопроекту, который продлевал это право до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов. А 7 февраля было объявлено, что продление собираются сделать бессрочным.

Председатель правительства Дмитрий Медведев поддержал поправку, документ хотят принять во втором чтении 8 февраля, сообщил журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

*** Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

Фото Елены Кабаковой