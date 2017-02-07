Застройщики не готовы браться за комплексные проекты в Сыктывкаре

На брифинге 7 февраля исполняющий обязанности руководителя администрации Сыктывкара Владимир Голдин рассказал, что главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг продолжает работать над проектом правил, запрещающих точечную застройку. Ранее сообщалось, что документ будет готов к началу 2017 года, но этого не произошло. Тем временем новые стройплощадки продолжают появляться в разных уголках столицы Коми.

«Было бы здорово, если бы застройщики работали по масштабным программам застройки, создавали комфортное пространство для жизни и отдыха со скверами, рекреационными зонами, большими детскими площадками. Но компании сейчас не в том финансовом положении. Они не готовы браться за такие проекты, хотя в администрации есть несколько серьезных предложений. Это касается и неосвоенных территорий, и строительства на месте старых деревянных домов. Но компании не устраивает экономика таких проектов: людей надо расселять, дома сносить», - рассказал В.Голдин.

В качестве примера он привел застройку участка Нагорный переулок – Октябрьский проспект. Там, по словам горожан, уже несколько месяцев не ведутся работы.

«Долевые продажи падают, а без оборотных средств компания работать не может, - объяснил он. – Сейчас мэрия и администрация главы Коми ищут способы, как помочь компании-застройщику продолжить начатое».

*** О том, что с точечной застройкой нужно бороться, еще в 2013 году заявлял бывший глава Коми Вячеслав Гайзер. Но как выяснилось, в Сыктывкаре многие участки под точечную застройку уже выданы, и даже через суд вернуть их не удается. Затем в 2014 году активисты предложили нормативно закрепить запрет на точечную застройку в городе, но вопрос этот затих. После того как Андрей Самоделкин был назначен на должность мэра, в числе первых вопросов, которыми он планировал заняться, называл борьбу с точечной застройкой. Новые правила для строителей хотели принять с 2017 года.

Фото Игоря Соколова