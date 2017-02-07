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Вторник, 07 февраля 2017, 16:37
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16:37
В 2016 году в Сыктывкаре стало больше безработных и жителей

Подведены предварительные итоги социально-экономического положения города.

На общегородской планерке 7 февраля руководитель управления экономики и анализа Сыктывкара Лариса Туркова рассказала о предварительных итогах социально-экономического развития города.

Так, по ее словам, темпы промышленного производства не имеют значительной динамики. Рост в фактически действовавших ценах оборотов организаций составил 6 процентов, рост в фактически действовавших ценах отгруженных товаров (работ, услуг) - почти 8 процентов (по обрабатывающим производствам – 13 процентов, производству, передаче и распределению электроэнергии, газа и воды – 7 процентов).

Несколько вырос объем инвестиций в основной капитал: за девять месяцев 2016 года вложено было на 7,4 процента больше (7 миллиардов рублей), чем годом ранее. В сельском хозяйстве производство скота выросло на 14,8 процента, а реализация – на 0,3 процента. В лесозаготовке увеличение объема отгруженных товаров достигло почти 33 процентов. В то же время производство необработанной древесины сократилось на 68 процентов. Объем работ, выполненных в строительстве, за год сократился на 13 процентов, при этом ввод жилых домов увеличился на 3 процента. Было выдано 343 разрешения на строительство (основная масса – на частные дома).

На 2 процента выросло число зарегистрированных безработных, на учете в центре занятости в декабре 2016-го состояло 1794 человека.

Естественный прирост населения города составил 985 человек (на 3,7 процента больше, чем в 2015-м), а миграционный прирост – в 20 человек (в 2015-м отток превышал приток на 213 человек).

Так как статистики не ведут учет предпринимателей в разрезе муниципалитетов, то данные о количестве предприятий были озвучены по Коми в целом. В прошлом году в регионе стало на 45 малых организаций, сократилось и число работников в них (с 31,5 тысячи до 28 тысяч). Оборот организаций при этом незначительно вырос (с 46,5миллиона рублей до 46,8 миллиона), а инвестиции в основной капитал сократились на 80 миллионов рублей.

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Подобная тенденция наблюдалась и среди предприятий среднего размера, но в них инвестиции продолжили рост, а оборот, напротив, сократился.

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Фото Елены Кабаковой и пресс-службы администрации Сыктывкара

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
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