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Вторник, 07 февраля 2017, 16:42
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16:42
Израиль заинтересовался рыбой и олениной из Коми

В качестве возможных направлений сотрудничества названы медицина и туризм.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, 7 февраля состоялась встреча руководителя республики Сергея Гапликова и генерального консула Израиля в Санкт-Петербурге Михаэля Лотема, который находится в Сыктывкаре с деловым визитом. Стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере здравоохранения, животноводства, малого бизнеса и туризма.

Как подчеркнул генконсул, Коми представляет серьезный интерес для реализации инвестиционных, инфраструктурных и научных проектов, а также обмена опытом в медицине, в частности онкологии, неонатологии и детской реабилитации. Также М.Лотем отметил интерес деловых кругов Израиля к организации поставки из республики продуктов пищевой промышленности – оленины, рыбы и их субпродуктов.

С.Гапликов поблагодарил генконсула за содействие в организации устойчивых деловых связей, отметив, что Коми также заинтересована в налаживании активного взаимодействия с Израиль по различным направлениям экономики и в гуманитарной сфере.

Во время встречи и обсуждения перспектив совместной работы С.Гапликов поручил правительству проработать совместно с представителями деловых кругов Израиля проекты для их возможной реализации. Стороны выразили уверенность в том, что встречи и договоренности придадут новый импульс сотрудничеству, а также регулярному обмену информацией и контактами на официальном и деловом уровнях.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Экономика
Социум
малый бизнесАПК
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