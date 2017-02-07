Израиль заинтересовался рыбой и олениной из Коми

Как сообщает пресс-служба главы Коми, 7 февраля состоялась встреча руководителя республики Сергея Гапликова и генерального консула Израиля в Санкт-Петербурге Михаэля Лотема, который находится в Сыктывкаре с деловым визитом. Стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере здравоохранения, животноводства, малого бизнеса и туризма.

Как подчеркнул генконсул, Коми представляет серьезный интерес для реализации инвестиционных, инфраструктурных и научных проектов, а также обмена опытом в медицине, в частности онкологии, неонатологии и детской реабилитации. Также М.Лотем отметил интерес деловых кругов Израиля к организации поставки из республики продуктов пищевой промышленности – оленины, рыбы и их субпродуктов.

С.Гапликов поблагодарил генконсула за содействие в организации устойчивых деловых связей, отметив, что Коми также заинтересована в налаживании активного взаимодействия с Израиль по различным направлениям экономики и в гуманитарной сфере.

Во время встречи и обсуждения перспектив совместной работы С.Гапликов поручил правительству проработать совместно с представителями деловых кругов Израиля проекты для их возможной реализации. Стороны выразили уверенность в том, что встречи и договоренности придадут новый импульс сотрудничеству, а также регулярному обмену информацией и контактами на официальном и деловом уровнях.

Фото с сайта pixabay.com