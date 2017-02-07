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Вторник, 07 февраля 2017, 16:59
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16:59
Россельхозбанк выступит экспертом конкурса «Регионы - устойчивое развитие»

Банк поддержит инвестпроекты сельхозтоваропроизводителей малого и среднего бизнеса.

 

«Россельхозбанк» вошел в число организаторов конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие». Участие Россельхозбанка, как отраслевого эксперта в АПК, направлено преимущественно на поддержку инвестиционных проектов сельхозтоваропроизводителей, относящихся к сегментам малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Конкурс проводится ежегодно с августа 2011 года в соответствии с поручением правительства России для повышения инвестиционной привлекательности регионов и создания новых механизмов финансирования инвестиционных проектов. Он призван объединить усилия государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций для реализации инициатив по созданию высокоэффективных производств во всех регионах страны.

В ходе работы оргкомитета конкурса представители банка включены в попечительский совет конкурса и в состав рабочей группы комитета Совета Федерации по экономической политике.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.infra-konkurs.ru

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы Россельхозбанка в Facebook

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