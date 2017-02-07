«Строитель» дважды разгромил команду «Крылатское-Динамо»

«Строитель» и московская команда «Крылатское-Динамо» провели в Москве 6 и 7 февраля два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 6:12. На два гола хозяев в первом тайме «Строитель» ответил одним точным ударом Ивана Кораблина. После перерыва гости смогли изменить ход игры в свою пользу и добиться победы. Сначала Владимир Власюк сравнял счет. Затем команды дважды обменялись голами. За сыктывкарцев отличился Юрий Маринов. Он же вывел команду вперед на 61-й минуте, а увеличил преимущество Сергей Шебонкин. Позже динамовцы один мяч отыграли, но Ю.Маринов ответил своим точным ударом. До конца матча «Строитель» довел счет до разгромного, реализовав пять голевых моментов. Авторами забитых мячей стали Виталий Усов, В.Власюк и Ю.Маринов, который за игру смог семь раз поразить ворота соперника. Вратарь же сыктывкарской команды за финальный отрезок пропустил только один гол.

Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 5:12. В первые минуты матча по голу забили И.Кораблин и Никита Агафонов. Динамовцы ответили точным ударом на 11-й минуте, но затем пропустили еще четыре раза. Авторами забитых мячей стали Ю.Маринов, В.Усов и И.Кораблин. После этого команды трижды обменялись голами. К 59-й минуте счет стал 4:9. В составе «Строителя» отличились Артем Лихачев, С.Шебонкин и Н.Агафонов. На 72-й минуте Александр Воюшин забил десятый мяч. Спустя мгновения Н.Агафонов оформил хет-трик, а С.Шебонкин - дубль. Хозяева на последних минутах отыграли один мяч.

Следующие матчи «Строитель» проведет на выезде 10 и 11 февраля с архангельским «Водником-2».

Фото с сайта www.sportrk.ru